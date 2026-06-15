وزير العدل: ماضون في محاسبة مجرمي النظام البائد ولن نسمح بالإفلات من العقاب

دمشق-سانا



أكد وزير العدل مظهر الويس أن الدولة السورية ماضية بكل عزم في تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي النظام البائد، مشدداً على أنه لن يُسمح بالإفلات من العقاب.



وشدد الويس في منشور عبر منصة (X) اليوم الإثنين، على أن العدالة مستمرة عبر القانون ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن لا مكان للفوضى أو الانتقام، بل لسيادة القانون وحفظ الحقوق للضحايا.



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أكد في مؤتمر صحفي بوقت سابق اليوم، أن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري هي حقٌّ للضحايا، فيما يبقى تنفيذ هذا الحق مسؤولية الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية.



فيما أكد النائب العام للجمهورية حسان التربة، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يعتمد على وسيلة واحدة، بل على منظومة متكاملة قانونية وحقوقية وسياسية، مشيراً إلى أنه يسير بشكل طبيعي، وفقاً للقانون السوري.