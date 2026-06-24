جولة ميدانية في بلدة الزارة بريف حمص الغربي لمتابعة واقع ‏الخدمات الصحية

حمص-سانا‏

أجرى وفد يضم منسق العلاقات العامة في وزارة الطاقة وممثلين عن ‏مديريتي الصحة والموارد المائية في محافظة حمص والمؤسسة ‏العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة جولة ميدانية ‏اليوم الأربعاء، في بلدة الزارة بريف المحافظة الغربي، اطلع فيها على ‏واقع الخدمات والإجراءات المتخذة لمعالجة حالات التهاب الكبد التي ‏سُجلت في المنطقة خلال الفترة الماضية، ومتابعة سلامة مصادر مياه ‏الشرب والوقوف على احتياجات الأهالي‎.‎

وأوضحت رئيسة منطقة تلكلخ الصحية الدكتورة لميس أبو سمرة ‏في تصريح لمراسل سانا، أن الجهات الصحية استجابت فور تلقي ‏تبليغات من مشفى تلكلخ حول وجود حالات التهاب كبد تركزت في ‏منطقة الزارة، حيث تم تشكيل فرق ميدانية للتقصي الوبائي والصحي، ‏بالتعاون مع الفرق التطوعية والمركز الصحي في تلكلخ‎.‎

وأشارت أبو سمرة إلى أن الفرق نفذت جولات ميدانية شملت المنازل ‏والجامع والبلدية، وقدمت التوعية والإرشادات الصحية للأهالي ‏بهدف الحد من انتشار المرض، إضافة الى أخذ عينات من مصادر ‏المياه وتحليلها، حيث تبين وجود تلوث في أحد الينابيع التي يعتمد ‏عليها بعض السكان للشرب، مبينة أن عدد الإصابات انخفض بشكل ‏ملحوظ واقتصر حالياً على خمس حالات، مع استمرار حملات ‏التوعية وتوزيع أقراص الكلور لتعقيم مياه الآبار‎.‎

بدوره بين مسؤول الإصحاح البيئي في دائرة الأمراض السارية ‏بمديرية صحة حمص فراس داوود في تصريح مماثل، أن عدد ‏الإصابات وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو 20 حالة، ما استدعى ‏تشكيل فريق مركزي للتقصي الوبائي بالتنسيق مع مؤسسة المياه، ‏حيث أظهرت التحاليل سلامة مياه الشبكة الرئيسية وخضوعها للتعقيم ‏والرقابة الدورية، مقابل وجود تلوث شديد في مياه النبع وبعض ‏الآبار الخاصة التي اعتاد عدد من الأهالي على استخدامها‎.‎

وأشار داوود إلى أن حملات التوعية التي استهدفت المدارس ‏والجوامع والبلدية والمنازل ركزت على ضرورة استخدام المياه ‏المأمونة وتعقيم الآبار وعدم الاعتماد على المصادر الملوثة، ما أسهم ‏في الحد من انتشار الإصابات وتراجع أعدادها، مؤكداً أن الوضع ‏الصحي حالياً تحت السيطرة مع استمرار متابعة الحالات في مشفى ‏تلكلخ‎.‎

من جهته لفت مدير الوحدات الاقتصادية في المؤسسة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي بحمص المهندس حسان الجم، أن مؤسسة ‏المياه تحركت فور ورود الشكاوى بالتنسيق مع مديرية الصحة، حيث ‏تم سحب عينات من مياه الشرب وإخضاعها للفحص المخبري، ‏وأثبتت النتائج صلاحية مياه الشبكة الرئيسية للشرب وسلامتها‎.‎

وأوضح الجم أن التحاليل بينت عدم صلاحية مياه النبع وبعض الآبار ‏الخاصة للاستهلاك البشري، الأمر الذي استدعى توجيه الأهالي إلى ‏الاعتماد على مياه الشبكة العامة التي تخضع للمراقبة والتعقيم اليومي ‏بمادة الكلور، مؤكداً استمرار المؤسسة في إجراء الفحوص الدورية ‏لضمان جودة المياه‎.‎

من جانبه أشار مدير منطقة تلكلخ وليد مرعي، إلى أن المنطقة تواجه ‏عدداً من التحديات الخدمية نتيجة الأضرار التي خلفها النظام البائد، ‏لاسيما في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه، مؤكداً أهمية دعم ‏وتأهيل مشفى تلكلخ والمراكز الصحية في المنطقة وتزويدها بالكوادر ‏الطبية اللازمة، إلى جانب معالجة مشكلات الكهرباء واستكمال ‏الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي للأهالي‎.‎

وأكد المشاركون في الجولة الميدانية، استمرار التنسيق بين الجهات ‏الصحية والخدمية لمتابعة الوضع في بلدة الزارة، واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة مصادر مياه ‏الشرب‎.‎

وكانت مديرية صحة حمص اتخذت الخميس الماضي بالتعاون مع ‏الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات ‏المعنية في المحافظة، إجراءات صحية ووقائية للحد من انتشار ‏حالات التهاب الكبد الوبائي‎ (A) ‎في بلدة الزارة، وضمان سلامة ‏مصادر مياه الشرب للأهالي‎.‎