جولة ميدانية في بلدة الزارة بريف حمص الغربي لمتابعة واقع ‏الخدمات الصحية

حمص-سانا
أجرى وفد يضم منسق العلاقات العامة في وزارة الطاقة وممثلين عن مديريتي الصحة والموارد المائية في محافظة حمص والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة جولة ميدانية اليوم الأربعاء، في بلدة الزارة بريف المحافظة الغربي، اطلع فيها على واقع الخدمات والإجراءات المتخذة لمعالجة حالات التهاب الكبد التي سُجلت في المنطقة خلال الفترة الماضية، ومتابعة سلامة مصادر مياه الشرب والوقوف على احتياجات الأهالي.
وأوضحت رئيسة منطقة تلكلخ الصحية الدكتورة لميس أبو سمرة في تصريح لمراسل سانا، أن الجهات الصحية استجابت فور تلقي تبليغات من مشفى تلكلخ حول وجود حالات التهاب كبد تركزت في منطقة الزارة، حيث تم تشكيل فرق ميدانية للتقصي الوبائي والصحي، بالتعاون مع الفرق التطوعية والمركز الصحي في تلكلخ.
وأشارت أبو سمرة إلى أن الفرق نفذت جولات ميدانية شملت المنازل والجامع والبلدية، وقدمت التوعية والإرشادات الصحية للأهالي بهدف الحد من انتشار المرض، إضافة الى أخذ عينات من مصادر المياه وتحليلها، حيث تبين وجود تلوث في أحد الينابيع التي يعتمد عليها بعض السكان للشرب، مبينة أن عدد الإصابات انخفض بشكل ملحوظ واقتصر حالياً على خمس حالات، مع استمرار حملات التوعية وتوزيع أقراص الكلور لتعقيم مياه الآبار.
بدوره بين مسؤول الإصحاح البيئي في دائرة الأمراض السارية بمديرية صحة حمص فراس داوود في تصريح مماثل، أن عدد الإصابات وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو 20 حالة، ما استدعى تشكيل فريق مركزي للتقصي الوبائي بالتنسيق مع مؤسسة المياه، حيث أظهرت التحاليل سلامة مياه الشبكة الرئيسية وخضوعها للتعقيم والرقابة الدورية، مقابل وجود تلوث شديد في مياه النبع وبعض الآبار الخاصة التي اعتاد عدد من الأهالي على استخدامها.
وأشار داوود إلى أن حملات التوعية التي استهدفت المدارس والجوامع والبلدية والمنازل ركزت على ضرورة استخدام المياه المأمونة وتعقيم الآبار وعدم الاعتماد على المصادر الملوثة، ما أسهم في الحد من انتشار الإصابات وتراجع أعدادها، مؤكداً أن الوضع الصحي حالياً تحت السيطرة مع استمرار متابعة الحالات في مشفى تلكلخ.
من جهته لفت مدير الوحدات الاقتصادية في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص المهندس حسان الجم، أن مؤسسة المياه تحركت فور ورود الشكاوى بالتنسيق مع مديرية الصحة، حيث تم سحب عينات من مياه الشرب وإخضاعها للفحص المخبري، وأثبتت النتائج صلاحية مياه الشبكة الرئيسية للشرب وسلامتها.
وأوضح الجم أن التحاليل بينت عدم صلاحية مياه النبع وبعض الآبار الخاصة للاستهلاك البشري، الأمر الذي استدعى توجيه الأهالي إلى الاعتماد على مياه الشبكة العامة التي تخضع للمراقبة والتعقيم اليومي بمادة الكلور، مؤكداً استمرار المؤسسة في إجراء الفحوص الدورية لضمان جودة المياه.
من جانبه أشار مدير منطقة تلكلخ وليد مرعي، إلى أن المنطقة تواجه عدداً من التحديات الخدمية نتيجة الأضرار التي خلفها النظام البائد، لاسيما في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه، مؤكداً أهمية دعم وتأهيل مشفى تلكلخ والمراكز الصحية في المنطقة وتزويدها بالكوادر الطبية اللازمة، إلى جانب معالجة مشكلات الكهرباء واستكمال الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي للأهالي.
وأكد المشاركون في الجولة الميدانية، استمرار التنسيق بين الجهات الصحية والخدمية لمتابعة الوضع في بلدة الزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة مصادر مياه الشرب.
وكانت مديرية صحة حمص اتخذت الخميس الماضي بالتعاون مع الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية في المحافظة، إجراءات صحية ووقائية للحد من انتشار حالات التهاب الكبد الوبائي (A) في بلدة الزارة، وضمان سلامة مصادر مياه الشرب للأهالي.