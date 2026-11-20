طرطوس-سانا

تواصل جامعة طرطوس العمل على تطوير منظومتها الإدارية والأكاديمية من خلال خطوات متتابعة في مسار التحول الرقمي، تشمل تحديث المواقع الإلكترونية للكليات، وأتمتة البيانات والمعاملات، وتوسيع الخدمات التعليمية المتاحة عبر منصة الطالب، بما يسهم في الوصول إلى المحاضرات والمواد الدراسية والمعلومات الجامعية بسهولة أكبر.

وأوضح نائب رئيس جامعة طرطوس للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، محمد أيهم محمد عاطف درويش، في تصريح ل سانا، أن التحول الرقمي أصبح مساراً مؤسسياً تنفذه الجامعة تدريجياً لتحديث العمل الإداري والأكاديمي وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

ولفت إلى أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة، وتطوير بنيتها التقنية، والبدء بترحيل البيانات إلى المنظومة المؤتمتة، إلى جانب دعم المفاضلة الجامعية إلكترونياً وتطوير الخدمات الطلابية بالتعاون مع مديرية نظم المعلومات.

وأشار درويش إلى أن الجهود حالياً تركز على تسهيل تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى عبر تطبيق «جامعتي»، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتشمل متابعة الوضع الدراسي، والاطلاع على الإعلانات والبرامج والنتائج الامتحانية، والاستعلام عن المعاملات الطلابية ومتابعتها، وذلك وفق الجاهزية الفنية والبرمجية للأنظمة والربط الإلكتروني.

الوصول إلى محتوى أكاديمي بصورة منظمة وميسرة

ومن أبرز ملامح التحول الجاري العمل عليها، وفق درويش، تطوير المواقع الإلكترونية للكليات، وترحيل بياناتها، وتوسيع إتاحة المحاضرات والمواد العلمية عبر المنصات التعليمية، بما يتيح للطالب الوصول إلى المحتوى الأكاديمي بصورة منظمة وميسرة.

وبيّن درويش أن الجامعة تعمل على تطوير مواقعها الإلكترونية ومنصاتها التعليمية لتكون مصدراً رسمياً وموثوقاً للمعلومات الأكاديمية، من خلال إتاحة الخطط الدراسية والجداول والإعلانات والمحاضرات والمواد العلمية، وتأمين استضافتها، إلى جانب الرسائل الجامعية، على الخوادم المحلية للجامعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات والنواب الإداريين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد درويش أن الجامعة تتجه نحو توحيد خدماتها الرقمية عبر ربط أنظمة شؤون الطلاب والمواقع الإلكترونية للكليات والمنصات التعليمية، بما يتيح للطالب الوصول إلى خدمات متعددة من خلال بيئة إلكترونية متكاملة، ويحدّ من تكرار البيانات والإجراءات، بالتعاون مع مديرية نظم المعلومات والجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويمتد التحول الرقمي إلى تطوير أداء الإدارات الجامعية، عبر تقليص المعاملات الورقية، والحد من الأخطاء وتكرار إدخال البيانات، وتحسين متابعة المعاملات وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، ويشمل ذلك تحديث عمل شعب شؤون الطلاب والامتحانات وتبسيط إجراءاتها، بما يسرّع إنجاز المعاملات ويرفع جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

تحديات في التحول الرقمي

وأشار درويش إلى أنه رغم التقدم المحقق، تواجه عملية التحول الرقمي تحديات تتعلق بتطوير البني التحتية، وتأمين استقرار الكهرباء والإنترنت والخوادم، وتحديث قواعد البيانات وترحيلها بأمان، إلى جانب تأهيل الكوادر الإدارية والفنية، ويعمل المشروع على معالجة هذه التحديات بالتنسيق مع مديرية نظم المعلومات، وتحديد الأولويات، وتكثيف التدريب، مع ضمان استمرارية الخدمات وحماية المعلومات.

ويندرج تطوير الخدمات الرقمية ضمن جهود تحديث منظومة التعليم العالي، من خلال توظيف التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات الإدارية والأكاديمية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة العمل الجامعي، بما ينسجم مع متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية.

يذكر أن جامعة طرطوس شهدت مؤخراً إحداث كليتين جديدتين، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 8 من الشهر الجاري المرسوم رقم (215) لعام 2026‏ ‌‏القاضي بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس، والمرسوم رقم ‏(216) لعام 2026‏ ‌‏‌‏القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.‏