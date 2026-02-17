السفارة السعودية بدمشق تحتفل بيوم تأسيس المملكة

دمشق-سانا

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق مساء اليوم الثلاثاء، حفل استقبال ‏بمناسبة يوم تأسيس المملكة، وذلك في فندق فورسيزونز بدمشق.‏

وأكد السفير السعودي بدمشق فيصل بن سعود المجفل في كلمة له خلال الحفل، أن يوم التأسيس يحمل رمزية كبيرة للسعوديين، فهو يوم تأسيس وطن عظيم لشعب عظيم، مقدماً التهاني بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

من جانبه، هنأ وزير المالية السوري محمد يسر برنية الشعب السعودي بيوم التأسيس، مؤكداً أن العلاقات بين سوريا والمملكة العربية السعودية تقوم على أسس أخوية واستراتيجية ممتدة، وتشهد تطوراً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

بدوره، أعرب وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تهانيه بهذه المناسبة، مشيراً إلى تطور العلاقات الثنائية عبر مراحل متعددة وصولاً إلى مرحلة متقدمة من التعاون، لافتاً إلى مشاركة المملكة في معرض الكتاب الدولي لعام 2026، مع إعلان دعوة وزير الثقافة السعودي لاستضافة سوريا ضيف شرف في معرض الرياض المقبل، بما يعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين.

حضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين السوريين، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، وفعاليات اقتصادية ودينية وإعلامية وثقافية.‏

يذكر أن يوم التأسيس في السعودية هو مناسبة وطنية رسمية تحتفل بها المملكة في الـ 22 من شباط من كل عام، تخليداً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727م.