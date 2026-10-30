وزارة الطوارئ تحذّر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تبدأ الأحد المقبل

دمشق-سانا

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من تأثر مناطق البادية وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى باضطراب جوي، يترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة، مع احتمالية تساقط حبات البَرَد ونشوء تيارات هوائية هابطة قوية تؤدي إلى إثارة الغبار، وذلك اعتباراً من عصر الأحد الأول من تشرين الثاني وحتى فجر الإثنين الثاني من الشهر ذاته.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن تأثير الفعالية الجوية سيتركز في بادية دمشق وحمص بالدرجة الأولى، فيما يُتوقع امتداد بعض الزخات المطرية الغزيرة إلى أجزاء من حماة وجنوب ريف حلب وأجزاء من الرقة والحسكة.

إرشادات السلامة العامة

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمنخفضات عند حدوث هطولات مطرية غزيرة، وعدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدت كمية المياه فيه منخفضة، وخاصة في المناطق الجبلية، مع تجنّب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البَرَد.

وشدّدت على ضرورة تجنّب التصوير أو استخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية القوية، والابتعاد عن المسطحات المائية والأماكن المرتفعة وأبراج الكهرباء والأشجار المنفردة، إضافة إلى فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة خلال العواصف الرعدية.

تخفيف السرعة والقيادة بحذر

كما أكدت أهمية التأكد من الحالة الفنية للمركبات، ولا سيما كفاءة المكابح وماسحات الزجاج، وتخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد أثناء الهطولات المطرية، وخاصة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

ودعت الوزارة إلى تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير أو السقوط أثناء الرياح القوية، والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح أو حدوث رياح هابطة، وعدم الخروج من المنازل في حال حدوث أجواء مغبرة، مع تخفيف السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وشهدت معظم المناطق السورية منذ عصر الثلاثاء الماضي حالة عدم الاستقرار الجوي التي بدأت تتلاشى اليوم الجمعة، وأدت إلى قطع الطرق وعواصف رعدية وتشكل السيول.