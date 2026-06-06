وزارة الطاقة: إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد استقرار منسوب ‏الفرات

دير الزور-سانا
أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 7 محطات مياه في محافظة دير الزور بكامل طاقتها، بعد توافر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي جرى تفكيكها احترازياً خلال فترة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن المحطات التي عادت إلى الخدمة تشمل: محطة الكسرة في ريف دير الزور الغربي “الجزيرة”، ومحطة القصبي في أقصى الريف الغربي قرب التبني “الشامية”، ومحطة سفيرة “خط الغاز” في الريف الغربي “الجزيرة”، ومحطة الشعفة في الريف الشرقي قرب مدينة البوكمال “الجزيرة”، ومحطة أبو حمام الأولى قرب ناحية هجين “الجزيرة”، ومحطة المجاودة قرب مدينة البوكمال “الشامية”، إضافة إلى محطة الشحيل الغربي التي تقع في ريف دير الزور الشرقي قرب ناحية البصيرة “الجزيرة”.
ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تتابع أعمالها بجاهزية عالية لاستعادة كل المحطات الباقية التي خرجت من الخدمة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت أمس الأول إعادة تشغيل خمس محطات مياه بريف دير الزور، وذلك بعد إعادة تأهيلها، وتركيب التجهيزات الفنية واللوحات الكهربائية عقب انخفاض منسوب نهر الفرات.