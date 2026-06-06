وزارة الطاقة: إعادة تشغيل 7 محطات مياه في دير الزور بعد استقرار منسوب ‏الفرات

دير الزور-سانا

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أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 7 ‏محطات مياه في محافظة دير الزور بكامل طاقتها، بعد توافر الظروف الملائمة ‏لإعادة التجهيزات الفنية والخدمية التي جرى تفكيكها احترازياً خلال فترة ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات.‏

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وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن المحطات التي ‏عادت إلى الخدمة تشمل: محطة الكسرة في ريف دير الزور الغربي “الجزيرة”، ‏ومحطة القصبي في أقصى الريف الغربي قرب التبني “الشامية”، ومحطة سفيرة “‏خط الغاز” في الريف الغربي “الجزيرة”، ومحطة الشعفة في الريف الشرقي قرب ‏مدينة البوكمال “الجزيرة”، ومحطة أبو حمام الأولى قرب ناحية هجين “الجزيرة”، ‏ومحطة المجاودة قرب مدينة البوكمال “الشامية”، إضافة إلى محطة الشحيل الغربي ‏التي تقع في ريف دير الزور الشرقي قرب ناحية البصيرة “الجزيرة”.‏

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ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية تتابع أعمالها بجاهزية عالية لاستعادة كل ‏المحطات الباقية التي خرجت من الخدمة بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

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‏وكانت وزارة الطاقة أعلنت أمس الأول إعادة تشغيل خمس محطات مياه بريف ‏دير الزور، ‏وذلك بعد إعادة تأهيلها، وتركيب التجهيزات الفنية واللوحات الكهربائية ‌‏عقب انخفاض منسوب نهر الفرات.‏