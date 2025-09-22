القاضي خطاب لـ سانا: سيتم جمع الأدلة لتحديد هوية الرفات المكتشفة في حي القدم بدمشق

دمشق-سانا

أكد المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، أن النيابة العامة، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي بلاغ من فرق الصيانة العاملة حول اكتشاف رفات بشرية داخل موقع صرف صحي في حي القدم بدمشق، حيث تم توجيه مباحث الأمن الجنائي لإجراء تحقيق شامل في القضية.

وأوضح خطاب في تصريح لـ سانا، أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خمس جثث على الأقل، يُرجّح أن من بينها طفلين، مشيراً إلى أن عملية استخراج الرفات جرت وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة.

وبيّن خطاب أن وجود رفات بشرية في موقع صرف صحي يثير مؤشرات جنائية تستوجب التوسع في التحقيقات، وخاصة في ظل إفادات تفيد بوقوع حالات خطف واعتقال عشوائي من قبل النظام البائد، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل جمع الأدلة وسماع إفادات الشهود، بهدف التوصل إلى تحديد هوية الضحايا.

وأشار القاضي خطاب إلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الملفات، التي تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين من قبل النظام البائد، مؤكداً التزام القضاء بتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب بحق أي جهة أو شخص متورط.

وكان تم يوم الخميس الماضي اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة البحيرة بالعتيبة بريف دمشق، تحتوي على رفات نحو 170 مدنياً من أهالي الغوطة الشرقية والمناطق المجاورة، ممن قضوا أثناء محاولتهم الفرار من الحصار والمجاعة قبل سنوات، فيما تواصل النيابة العامة عملها لتحديد هويات الضحايا والكشف عن الظروف الكامنة وراء هذه الجرائم، تأكيداً على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والسعي لتحقيق العدالة.