حلب-سانا
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حلب من القبض على أفراد الخلية المشتبه بتورطها في خطف الصناعي فادي بركات.
وذكرت محافظة حلب، اليوم الخميس، أن قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد محمد عبد الغني، أوضح في تصريح لمديرية إعلام حلب، أن الموقوفين سيُحالون إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستنشر تفاصيل القضية عبر منصاتها الرسمية، بعد استكمال التحقيقات.
وكانت قيادة الأمن الداخلي أعلنت في 16 تشرين الثاني الجاري تحرير فادي بركات، مالك أحد معامل الأدوية في المحافظة، بعد اختطافه من قبل عصابة مسلحة.
كما ألقى فرع المباحث الجنائية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض، في السابع من تشرين الثاني الجاري، على المتورط بجريمة قتل السيدة فاطمة بظت داخل منزلها في حي الخالدية بمدينة حلب، بعد تعرضها لعدة طعنات.