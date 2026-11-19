حلب-سانا‏

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حلب من القبض على أفراد الخلية المشتبه بتورطها في ‏خطف الصناعي فادي بركات.‏

وذكرت محافظة حلب، اليوم الخميس، أن قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد محمد عبد ‏الغني، ‏أوضح في تصريح لمديرية إعلام حلب، أن الموقوفين سيُحالون إلى القضاء المختص وفق ‏الأصول القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستنشر تفاصيل القضية عبر منصاتها الرسمية، بعد ‏استكمال التحقيقات.‏

وكانت قيادة الأمن الداخلي أعلنت في 16 تشرين الثاني الجاري تحرير فادي بركات، مالك أحد ‏معامل الأدوية في المحافظة، بعد اختطافه من قبل عصابة مسلحة.‏

كما ألقى فرع المباحث الجنائية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض، في السابع ‏من تشرين الثاني الجاري، على المتورط بجريمة قتل السيدة فاطمة بظت داخل منزلها في حي ‏الخالدية بمدينة حلب، بعد تعرضها لعدة طعنات.‏