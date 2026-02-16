توقف عمل برنامج تنفيذ المعاملات بمديرية نقل حماة جراء عطل فني يجري إصلاحه

DJI 0143 Copy توقف عمل برنامج تنفيذ المعاملات بمديرية نقل حماة جراء عطل فني يجري إصلاحه
.

حماة-سانا

أعلنت مديرية النقل في محافظة حماة، عن توقف العمل في البرنامج المعتمد لتنفيذ المعاملات بالمديرية، جراء عطل فني طارئ في البرنامج، يجري العمل حالياً على إصلاحه، لاستئناف إنجاز معاملات المواطنين.

وأوضح مدير نقل حماة المهندس علاء الدين بركات في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن توقف البرنامج خارج عن الإرادة، ويجري العمل حالياً على معالجة الخلل الفني بأسرع وقت ممكن، حرصاً على ضمان عودة الخدمات وفق الأصول المعتمدة.

وأكد بركات أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل فور عودة البرنامج إلى الخدمة، داعياً المواطنين في محافظة حماة إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أي مستجدات، معرباً عن تقديره لتفهّمهم وتعاونهم خلال فترة التوقف.

وبدأت مديرية نقل حماة نهاية العام الماضي اعتماد نظام الدور الآلي داخل المديرية، بهدف تسهيل الإجراءات، وتنظيم سير المعاملات بشكل أكثر فاعلية ومرونة.

موسّع – قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابين
تعيين السيد أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة
القبض على قاتل الشاب يوسف خطيب في إدلب… والأمن الداخلي يكشف تفاصيل الجريمة
نحو ربع قرن بين القضبان.. محمود عاشور من تدمر إلى صيدنايا
مباحثات سورية إماراتية لتعزيز التعاون في الخدمات الاجتماعية ودعم ذوي الإعاقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك