طرطوس-سانا
تنفذ دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس أنشطة توعوية لطلاب المدارس في مدينتي بانياس والدريكيش، بالتوازي مع جولات ميدانية لرصد الأنواع النباتية والحيوانية ومتابعة واقع المواقع الحراجية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وحماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي.
وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن اللقاءات الإرشادية تستهدف طلاب مرحلتي التعليم الأساسي الأولى والثانية، وتركز على تعريفهم بأهمية الغابات ودورها في حياة الإنسان، وترسيخ السلوكيات السليمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بالنباتات والحياة البرية أو التسبب بالحرائق.
التوعية تبدأ بالمدارس
أشار أحمد إلى أن الأنشطة تتضمن تشجيع الطلاب على زراعة الغراس وزيادة مساحة الغطاء النباتي، وتعريفهم بأساليب الزراعة وأبرز الأخطار التي تهدد الغابات، ولا سيما الحرائق وأسباب نشوبها وسبل الوقاية منها، وأهمية الإبلاغ الفوري عنها.
وأضاف أن الأنشطة تشمل تعريف الطلاب بالتنوع الحيوي في محافظة طرطوس وأبرز محمياتها الطبيعية، وشرح مفهوم البيئة والنظام البيئي ومكوناته من خلال حملات تنفذ في المدارس وبعض المواقع الحراجية والمحميات.
رصد التنوع الحيوي
في الجانب الميداني، بين أحمد أن الجولات الحراجية تستهدف رصد الأنواع النباتية ومراقبة الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وتحديد أماكن انتشارها لحمايتها، إضافة إلى حصر النباتات الطبية والعطرية وتحديد مواقع انتشارها.
ولفت إلى أن نتائج الجولات تسهم في بناء قاعدة بيانات علمية تساعد على تقييم الحالة البيئية للمواقع ومتابعة التغيرات في التنوع الحيوي، وتحديد أولويات الحماية ووضع خطط الإدارة المستدامة، مشيراً إلى أن إحدى الجولات أظهرت وجود تجدد طبيعي جيد في الموقع، إلى جانب رصد أنواع عديدة من الطيور بأعداد كبيرة.
تحديات وإجراءات حماية
وأوضح أحمد أن أبرز التحديات التي تواجه المواقع الحراجية تتمثل في الحرائق والتفحيم والاحتطاب العشوائي، وجمع النباتات الطبية والنادرة دون ضوابط، والرعي الجائر، ورمي النفايات في الغابات، ما يهدد التنوع الحيوي.
وبين أن إجراءات الحماية تشمل تكثيف التوعية البيئية، وضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء وفق قانون الحراج، إلى جانب إنتاج الغراس وإعادة زراعة الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، وتنفيذ جولات إرشادية في مدارس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية.
وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود مديرية زراعة طرطوس لحماية الغابات وصون التنوع الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للمواقع الحراجية، وترسيخ الثقافة البيئية ومسؤولية المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية.