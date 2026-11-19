طرطوس-سانا

تنفذ دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس أنشطة توعوية لطلاب المدارس في مدينتي ‏بانياس والدريكيش، بالتوازي مع جولات ميدانية لرصد الأنواع النباتية والحيوانية ومتابعة ‏واقع المواقع الحراجية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وحماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي.‏

وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن اللقاءات ‏الإرشادية تستهدف طلاب مرحلتي التعليم الأساسي الأولى والثانية، وتركز على تعريفهم ‏بأهمية الغابات ودورها في حياة الإنسان، وترسيخ السلوكيات السليمة للحفاظ عليها، وعدم ‏الإضرار بالنباتات والحياة البرية أو التسبب بالحرائق.‏

التوعية تبدأ بالمدارس

أشار أحمد إلى أن الأنشطة تتضمن تشجيع الطلاب على زراعة الغراس وزيادة مساحة ‏الغطاء النباتي، وتعريفهم بأساليب الزراعة وأبرز الأخطار التي تهدد الغابات، ولا سيما ‏الحرائق وأسباب نشوبها وسبل الوقاية منها، وأهمية الإبلاغ الفوري عنها.‏

وأضاف أن الأنشطة تشمل تعريف الطلاب بالتنوع الحيوي في محافظة طرطوس وأبرز ‏محمياتها الطبيعية، وشرح مفهوم البيئة والنظام البيئي ومكوناته من خلال حملات تنفذ ‏في المدارس وبعض المواقع الحراجية والمحميات.‏

رصد التنوع الحيوي

في الجانب الميداني، بين أحمد أن الجولات الحراجية تستهدف رصد الأنواع النباتية ‏ومراقبة الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وتحديد أماكن انتشارها لحمايتها، إضافة إلى ‏حصر النباتات الطبية والعطرية وتحديد مواقع انتشارها.‏

ولفت إلى أن نتائج الجولات تسهم في بناء قاعدة بيانات علمية تساعد على تقييم الحالة ‏البيئية للمواقع ومتابعة التغيرات في التنوع الحيوي، وتحديد أولويات الحماية ووضع خطط ‏الإدارة المستدامة، مشيراً إلى أن إحدى الجولات أظهرت وجود تجدد طبيعي جيد في ‏الموقع، إلى جانب رصد أنواع عديدة من الطيور بأعداد كبيرة.‏

تحديات وإجراءات حماية

وأوضح أحمد أن أبرز التحديات التي تواجه المواقع الحراجية تتمثل في الحرائق والتفحيم ‏والاحتطاب العشوائي، وجمع النباتات الطبية والنادرة دون ضوابط، والرعي الجائر، ورمي ‏النفايات في الغابات، ما يهدد التنوع الحيوي.‏

وبين أن إجراءات الحماية تشمل تكثيف التوعية البيئية، وضبط المخالفات وإحالتها إلى ‏القضاء وفق قانون الحراج، إلى جانب إنتاج الغراس وإعادة زراعة الأنواع النادرة والمهددة ‏بالانقراض، وتنفيذ جولات إرشادية في مدارس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية.‏

وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود مديرية زراعة طرطوس لحماية الغابات وصون التنوع ‏الحيوي وتعزيز الإدارة المستدامة للمواقع الحراجية، وترسيخ الثقافة البيئية ومسؤولية ‏المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية.‏