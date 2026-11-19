زيوريخ-سانا

دخل الفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما سباق المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في آذار 2027.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان، أن طلبات الترشيح أحيلت إلى اللجنة الانتخابية المختصة لدراستها والبت في قبول المرشحين، على أن تُبلّغ الاتحادات الأعضاء بأسماء المرشحين المقبولين في موعد أقصاه 18 شباط 2027.

ويشغل ديالو منصب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيما تولى تاشيما سابقاً رئاسة الاتحاد الياباني لكرة القدم، ويأتي ترشحهما لمنافسة إنفانتينو الذي يتولى رئاسة الفيفا منذ عام 2016.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 18 آذار 2027، خلال المؤتمر الـ 77 للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط.