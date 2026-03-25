بدء استقبال اعتراضات المتقدمين من دير الزور والحسكة والرقة لمسابقة معاون مفتش

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مسابقة “معاون مفتش” بموضوع عدم مطابقة الشروط للمتقدمين من محافظات “دير الزور والحسكة والرقة“، اليوم الأربعاء، وغداً الخميس، ضمن المهلة المحددة لتقديم الاعتراضات.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر التلغرام اليوم الأربعاء، أن تقديم الطلبات يتم حصراً من صاحب العلاقة بشكل شخصي، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون مقدّم الاعتراض قد سجّل سابقاً في المسابقة، عبر الرابط الرسمي المنشور في إعلان التوظيف.

وبيّنت الهيئة أن قبول طلب الاعتراض مشروط بإرفاق وثائق، إثبات شخصية “صورة عن الهوية أو جواز السفر أو إخراج قيد”، وصورة عن المؤهل العلمي “شهادة جامعية، إشعار تخرّج، أو وثيقة إنهاء مقررات”، مشيرة إلى أن استقبال الطلبات يتم في فروع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظات خلال أوقات الدوام الرسمي.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في السابع عشر من شهر شباط الماضي بعد تفعيل فروعها في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، عن توفر شواغر جديدة بمسمى وظيفي معاون مفتش، وتوسيع مسابقة التوظيف المعلن عنها بتاريخ 13-10-2025.