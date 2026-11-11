الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في جلسة حوارية مع الإعلاميين لبناء شراكة مستدامة

دمشق-سانا‏

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عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية موسعة مع ممثلي ‏المؤسسات الإعلامية والصحفيين في فندق الداما روز بدمشق، بهدف بناء شراكة حقيقية ‏ومستدامة مع القطاع الإعلامي، وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق المشترك لنقل مسارات العمل ‏بشفافية ودقة للرأي العام.‏

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وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً لأبرز محطات ومسار عمل الهيئة خلال عامها الأول، وخلفية ‏التأسيس والتحديات، حيث تناول العرض ضخامة حجم الانتهاكات الموثقة وغير الموثقة مقارنة ‏بالتجارب الدولية الأخرى (ملايين المهجرين، ومئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، وآلاف ‏الضحايا والجرائم الكيميائية)، مع الإقرار بأن التقارير المتاحة لا تعكس سوى جزء يسير من ‏حجم الانتهاكات.‏

‏ مبادئ مستخلصة من التجارب الدولية

‏ وسلط العرض الضوء على تبني مبادئ أساسية مستخلصة من التجارب الدولية وتوصيات ‏الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وهي، الملكية الوطنية، ومركزية الضحايا، والمقاربة الشاملة ‏والمتكاملة للمسارات، وسيادة القانون والمساواة، والدعم الدولي المنسق والمستدام، والإرادة ‏السياسية الوطنية والحكومية، واعتماد “النموذج الأفقي” في التخطيط الاستراتيجي بالتعاون ‏والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، نظراً لبدء ‏العمل من الصفر وغياب القوانين والموازنات الجاهزة.‏

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بدورهم تطرق المشاركون إلى آليات بناء شراكات مستدامة مع وسائل الإعلام، وتطوير قنوات ‏تواصل فعالة تسهم في إيصال رسائل الهيئة وأهدافها المتعلقة بالعدالة الانتقالية إلى الجمهور ‏بمختلف شرائحه، وطرح الأفكار والمقترحات حول سبل تعزيز حضور الهيئة الإعلامي وترسيخ ‏علاقة عمل مؤسسية قائمة على الثقة والشفافية مع الوسائل الإعلامية.‏

أهمية دور الإعلام الرقابي والداعم

أكدت نائب رئيس الهيئة الدكتورة زهرة البرازي في تصريح لمراسل سانا أن الهيئة تعمل منذ ‏تأسيسها على إرساء الأسس لكيفية عملها في المستقبل، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ‏التواصل الفعال، وجعل المواطنين جزءاً أساسياً من العملية.‏

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وأوضحت أن عقد هذه الجلسة يأتي لضمان إدارة التوقعات بالشكل الأمثل، وتعريف الناس بما ‏يمكن وما لا يمكن تقديمه، وإيجاد آليات تضمن مشاركتهم الفاعلة، مشددة على أن نجاح العدالة ‏الانتقالية يعتمد على إيمان المواطنين بالمسار وتحقيق أقصى درجات الشفافية، وأهمية دور ‏الإعلام الرقابي والداعم في مسار عمل الهيئة.‏

تعزيز الشراكة مع الإعلام

من جانبها، بينت عضو إدارة كشف الحقيقة في الهيئة رند صباغ أن الجلسة شكلت فرصة ‏نوعية لتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام ومناقشة دورها الجوهري في مسار العدالة الانتقالية ‏بمعزل عن الشعارات الشكلية، مشددةً على أن الشفافية هي الركيزة الأساسية لعمل الهيئة، ‏والمجتمع بأكمله بحاجة للاطلاع على مجريات العمل وما تم إنجازه على أرض الواقع.‏



‏ ‏ولفتت إلى أن العمل يرتكز حالياً على تكامل الأدوار والمسؤوليات المتبادلة، ولا سيما مع ‏المؤسسات الإعلامية، نظراً للدور المحوري للإعلام في نشر التوعية، وترسيخ مفهوم المسؤولية ‏الفردية بدلاً من الجماعية، ومقاومة خطاب الكراهية، وإبراز أهمية مسارات العدالة الانتقالية ‏بوضوح أمام الرأي العام، وإتاحة المجال أمام الإعلام النقدي والمستقل لإثراء النقاش.‏

قنوات اتصال دقيقة ومهنية

من ناحيته أشار مدير مديرية الإعلام في الهيئة إبراهيم برهان إلى أن تنظيم الجلسة يأتي في ‏إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع المؤسسات والوسائل ‏الإعلامية، موضحاً أن مديرية الإعلام تضطلع بدور محوري في استقبال الاستفسارات ‏الصحفية وإحالتها بشكل مباشر إلى الإدارات المختصة، بما يضمن تقديم إجابات دقيقة ومهنية ‏تلبي تساؤلات الشارع السوري.‏



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وبين أن الجلسة أسهمت في إرساء دعائم شراكة حقيقية لإيجاد قنوات اتصال دقيقة ومهنية ‏لتلبية تساؤلات الشارع ومنح الإعلاميين دوراً فاعلاً في مواكبة مسار العدالة الانتقالية، مشدداً ‏على حرص الهيئة على تعزيز هذا التبادل في الرؤى، انطلاقاً من أن وسائل الإعلام تمثل ‏الركيزة الأكثر تأثيراً في نقل حقيقة مسارات العمل الوطني إلى الجمهور.‏

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بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين براء عثمان أن الجلسة تمثل ‏محطة بالغة الأهمية لتسليط الضوء على ملف العدالة الانتقالية، باعتباره الملف الأكثر حساسية ‏للجمهور السوري الذي عانى بمعظمه من جرائم النظام البائد، معتبراً أن تلبية حاجة الجمهور ‏الملحة للمعرفة تستوجب حضوراً إعلامياً فاعلاً في كل ملفات الهيئة، بوصف الإعلام شريكاً ‏استراتيجياً وأساسياً لمؤسسات الدولة.‏

وتعمل سوريا منذ التحرير على تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية لمعالجة ‏إرث الانتهاكات بصورة ‏شاملة ومنظمة، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ17 من أيار ‌‏2025 المرسوم رقم /20/ القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية ‏للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة ‏تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي ‌‏السورية.‏