الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في جلسة حوارية مع الإعلاميين لبناء شراكة مستدامة

دمشق-سانا
عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية موسعة مع ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفيين في فندق الداما روز بدمشق، بهدف بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الإعلامي، وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق المشترك لنقل مسارات العمل بشفافية ودقة للرأي العام.
وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً لأبرز محطات ومسار عمل الهيئة خلال عامها الأول، وخلفية التأسيس والتحديات، حيث تناول العرض ضخامة حجم الانتهاكات الموثقة وغير الموثقة مقارنة بالتجارب الدولية الأخرى (ملايين المهجرين، ومئات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، وآلاف الضحايا والجرائم الكيميائية)، مع الإقرار بأن التقارير المتاحة لا تعكس سوى جزء يسير من حجم الانتهاكات.
مبادئ مستخلصة من التجارب الدولية
وسلط العرض الضوء على تبني مبادئ أساسية مستخلصة من التجارب الدولية وتوصيات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وهي، الملكية الوطنية، ومركزية الضحايا، والمقاربة الشاملة والمتكاملة للمسارات، وسيادة القانون والمساواة، والدعم الدولي المنسق والمستدام، والإرادة السياسية الوطنية والحكومية، واعتماد “النموذج الأفقي” في التخطيط الاستراتيجي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، نظراً لبدء العمل من الصفر وغياب القوانين والموازنات الجاهزة.
بدورهم تطرق المشاركون إلى آليات بناء شراكات مستدامة مع وسائل الإعلام، وتطوير قنوات تواصل فعالة تسهم في إيصال رسائل الهيئة وأهدافها المتعلقة بالعدالة الانتقالية إلى الجمهور بمختلف شرائحه، وطرح الأفكار والمقترحات حول سبل تعزيز حضور الهيئة الإعلامي وترسيخ علاقة عمل مؤسسية قائمة على الثقة والشفافية مع الوسائل الإعلامية.
أهمية دور الإعلام الرقابي والداعم
أكدت نائب رئيس الهيئة الدكتورة زهرة البرازي في تصريح لمراسل سانا أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على إرساء الأسس لكيفية عملها في المستقبل، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التواصل الفعال، وجعل المواطنين جزءاً أساسياً من العملية.
وأوضحت أن عقد هذه الجلسة يأتي لضمان إدارة التوقعات بالشكل الأمثل، وتعريف الناس بما يمكن وما لا يمكن تقديمه، وإيجاد آليات تضمن مشاركتهم الفاعلة، مشددة على أن نجاح العدالة الانتقالية يعتمد على إيمان المواطنين بالمسار وتحقيق أقصى درجات الشفافية، وأهمية دور الإعلام الرقابي والداعم في مسار عمل الهيئة.
تعزيز الشراكة مع الإعلام
من جانبها، بينت عضو إدارة كشف الحقيقة في الهيئة رند صباغ أن الجلسة شكلت فرصة نوعية لتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام ومناقشة دورها الجوهري في مسار العدالة الانتقالية بمعزل عن الشعارات الشكلية، مشددةً على أن الشفافية هي الركيزة الأساسية لعمل الهيئة، والمجتمع بأكمله بحاجة للاطلاع على مجريات العمل وما تم إنجازه على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن العمل يرتكز حالياً على تكامل الأدوار والمسؤوليات المتبادلة، ولا سيما مع المؤسسات الإعلامية، نظراً للدور المحوري للإعلام في نشر التوعية، وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية بدلاً من الجماعية، ومقاومة خطاب الكراهية، وإبراز أهمية مسارات العدالة الانتقالية بوضوح أمام الرأي العام، وإتاحة المجال أمام الإعلام النقدي والمستقل لإثراء النقاش.
قنوات اتصال دقيقة ومهنية
من ناحيته أشار مدير مديرية الإعلام في الهيئة إبراهيم برهان إلى أن تنظيم الجلسة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع المؤسسات والوسائل الإعلامية، موضحاً أن مديرية الإعلام تضطلع بدور محوري في استقبال الاستفسارات الصحفية وإحالتها بشكل مباشر إلى الإدارات المختصة، بما يضمن تقديم إجابات دقيقة ومهنية تلبي تساؤلات الشارع السوري.
وبين أن الجلسة أسهمت في إرساء دعائم شراكة حقيقية لإيجاد قنوات اتصال دقيقة ومهنية لتلبية تساؤلات الشارع ومنح الإعلاميين دوراً فاعلاً في مواكبة مسار العدالة الانتقالية، مشدداً على حرص الهيئة على تعزيز هذا التبادل في الرؤى، انطلاقاً من أن وسائل الإعلام تمثل الركيزة الأكثر تأثيراً في نقل حقيقة مسارات العمل الوطني إلى الجمهور.
بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين براء عثمان أن الجلسة تمثل محطة بالغة الأهمية لتسليط الضوء على ملف العدالة الانتقالية، باعتباره الملف الأكثر حساسية للجمهور السوري الذي عانى بمعظمه من جرائم النظام البائد، معتبراً أن تلبية حاجة الجمهور الملحة للمعرفة تستوجب حضوراً إعلامياً فاعلاً في كل ملفات الهيئة، بوصف الإعلام شريكاً استراتيجياً وأساسياً لمؤسسات الدولة.
وتعمل سوريا منذ التحرير على تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية لمعالجة إرث الانتهاكات بصورة شاملة ومنظمة، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ17 من أيار 2025 المرسوم رقم /20/ القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية.