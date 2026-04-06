بلدة أم ولد في ريف درعا تعاني من شح في مياه الشرب

درعا -سانا

تعاني بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي من شح في مياه الشرب جراء الأعطال المتكررة في محطة إرواء المسيفرة على الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة مياه درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف تأمين مياه نظيفة وآمنة لأكثر من 20 ألف نسمة.

وأوضح رئيس مجلس البلدة المهندس مصطفى قطيش في تصريح لمراسل سانا أن مشكلة مياه الشرب ليس بالجديدة، رغم تكاتف المجتمع المحلي والقيام بحفر آبار إلا أنها لا تفي بالغرض.

وأشار قطيش إلى أن الآبار الداخلية في البلدة لا تغطي أكثر من 20 بالمئة من احتياجات البلدة بسبب الأعطال المتكررة فيها وعمق البئر الذي يصل إلى 500 متر، وعدم استقرار التيار الكهربائي، وضعف قدرة الطاقة البديلة خلال هذه الأيام من السنة.

بدوره بيّن مختار البلدة نزار الرفاعي، أن البلدة تعتمد على 6 آبار، ثلاث في محطة الإرواء وثلاث داخلية بالبلدة، والعطش مستمر في ظل الظروف الحالية وخاصة أن محطة الإرواء لم يتم صيانتها منذ أكثر من 40 عاماً، وأغلب السكان يعتمدون على الصهاريج ذات التكلفة العالية والتي تصل إلى 150 ألف ليرة، ولا تكفي لأكثر من أسبوع لأسرة متوسطة.

من جانبه لفت رئيس ورشة المياه عبد المنعم الرفاعي إلى التحديات التي تواجههم في عملية استجرار المياه بسبب الأعطال المستمرة بالدفاشات “الفيش سنتر” والخارجة عن الخدمة منذ 8 أشهر، مشيراً إلى عدم تمكنهم من عمليات الإصلاح نتيجة عدم وجود قطع تبديل، إضافة الى ضعف ضخ الآبار بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي وعدم استمرارية الطاقة البديلة في الأجواء الغائمة.

العديد من الأهالي أكدوا ضرورة وضع الحلول الممكنة للانتهاء من مشكلة المياه في البلدة حيث لفت المواطن عبد الكريم الفالح إلى ضرورة تأمين المياه للأهالي، في حين بين عيسى قطيش أن توافر المياه يشكل عامل استقرار للمجتمعات.

وتعتبر بلدة أم ولد من القرى الحدودية المحاذية لمحافظة السويداء وتضم أكثر من 150 أسرة من الوافدين خلال الأحداث الأخيرة، وتتغذى بشكل كبير من محطة المسيفرة والتي تسد بحدود 80 بالمئة من حاجة الأهالي.