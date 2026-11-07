وصول دفعة ثانية من آليات شركة الرواف السعودية لبدء تأهيل طريق دمشق–تدمر–دير الزور

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، اليوم السبت، وصول الدفعة الثانية ‏من الآليات الثقيلة التابعة لشركة الرواف السعودية إلى سوريا، تمهيداً للبدء بأعمال إعادة تأهيل ‏طريق دمشق–تدمر–دير الزور.‏

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجار، في تصريح ‏لمراسلة سانا، أن وصول الدفعة الثانية من الآليات يأتي في إطار استكمال التجهيزات اللوجستية ‏والميدانية اللازمة لبدء أعمال التأهيل، مشيراً إلى أن هذه الآليات ستوفر المعدات اللازمة لتنفيذ ‏الأعمال وفق متطلبات المشروع.‏

وبيّن نجار أن إعادة تأهيل الطريق تهدف إلى تحسين واقعه الفني ورفع كفاءته وتعزيز السلامة ‏المرورية عليه، بما يسهل حركة تنقل المواطنين وانسيابية نقل البضائع، لافتاً إلى أن محور ‏دمشق–تدمر–دير الزور يشكل طريقاً حيوياً يربط العاصمة بالمنطقة الشرقية، فضلاً عن أهميته ‏في حركة الترانزيت باتجاه العراق ودول الخليج.‏

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعلنت في الـ19 من آب الماضي إرساء طلب ‏العروض الخاص بتنفيذ مشروعي تأهيل طريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور، وإنشاء فرع ‏ثانٍ لهما، على شركتي «الرواف» السعودية و”الكواتي” السورية، بقيمة إجمالية تقارب 300 ‏مليون دولار أمريكي، بعد اعتماد العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والاقتصادية من بين عدة ‏عروض مقدمة للمشروعين.‏