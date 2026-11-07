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وصول دفعة ثانية من آليات شركة الرواف السعودية لبدء تأهيل طريق دمشق–تدمر–دير الزور

FB IMG 1794055749308 وصول دفعة ثانية من آليات شركة الرواف السعودية لبدء تأهيل طريق دمشق–تدمر–دير الزور
وصول الدفعة الثانية ‏من الآليات الثقيلة التابعة لشركة الرواف السعودية إلى سوريا -دمشق -سانا

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، اليوم السبت، وصول الدفعة الثانية ‏من الآليات الثقيلة التابعة لشركة الرواف السعودية إلى سوريا، تمهيداً للبدء بأعمال إعادة تأهيل ‏طريق دمشق–تدمر–دير الزور.‏

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس معاذ نجار، في تصريح ‏لمراسلة سانا، أن وصول الدفعة الثانية من الآليات يأتي في إطار استكمال التجهيزات اللوجستية ‏والميدانية اللازمة لبدء أعمال التأهيل، مشيراً إلى أن هذه الآليات ستوفر المعدات اللازمة لتنفيذ ‏الأعمال وفق متطلبات المشروع.‏

وبيّن نجار أن إعادة تأهيل الطريق تهدف إلى تحسين واقعه الفني ورفع كفاءته وتعزيز السلامة ‏المرورية عليه، بما يسهل حركة تنقل المواطنين وانسيابية نقل البضائع، لافتاً إلى أن محور ‏دمشق–تدمر–دير الزور يشكل طريقاً حيوياً يربط العاصمة بالمنطقة الشرقية، فضلاً عن أهميته ‏في حركة الترانزيت باتجاه العراق ودول الخليج.‏

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعلنت في الـ19 من آب الماضي إرساء طلب ‏العروض الخاص بتنفيذ مشروعي تأهيل طريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور، وإنشاء فرع ‏ثانٍ لهما، على شركتي «الرواف» السعودية و”الكواتي” السورية، بقيمة إجمالية تقارب 300 ‏مليون دولار أمريكي، بعد اعتماد العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والاقتصادية من بين عدة ‏عروض مقدمة للمشروعين.‏

FB IMG 1794055745200 وصول دفعة ثانية من آليات شركة الرواف السعودية لبدء تأهيل طريق دمشق–تدمر–دير الزور
FB IMG 1794055753361 وصول دفعة ثانية من آليات شركة الرواف السعودية لبدء تأهيل طريق دمشق–تدمر–دير الزور
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