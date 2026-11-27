الحسكة-سانا

قُتل مواطن، اليوم الخميس، إثر إصابته بطلق ناري في محيط دوار الصالحية بمدينة الحسكة، خلال حادثة إطلاق نار وقعت أثناء محاولة إيقاف أحد الأشخاص عند حاجز أمني.

ونفى مصدر في قيادة الأمن الداخلي بالحسكة، في تصريح لمراسل سانا، المعلومات المتداولة بشأن استهداف دورية تابعة للقوى الأمنية، موضحاً أن الحادثة وقعت بعد رفض أحد الأشخاص الامتثال لأوامر التوقف عند الحاجز، مبيناً أن إطلاق النار خلال محاولة إيقافه أدى إلى إصابة أحد المواطنين بطريق الخطأ.

وأكد المصدر إحالة العنصر الذي أطلق النار إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية.

من جهته، أوضح مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد، في تصريح لمراسل سانا، أن مشفى الحسكة الوطني استقبل مواطناً من أهالي حي الصالحية، مفارقاً الحياة جراء إصابته بطلق ناري خلال الحادثة التي وقعت عند دوار الصالحية.

وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا، وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم إرهابي استهدف أمس الأربعاء مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي مدينة الحسكة باستخدام أربع دراجات نارية.

وأشار قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأسفر أيضاً عن مقتل أربعة من أفرادها.