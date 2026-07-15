مؤتمر “الإنسان والسلام” في حمص يختتم أعماله بتأكيد دور الواجبات الإنسانية في بناء المجتمع

حمص -سانا

أكد المشاركون في مؤتمر الإنسان والسلام الذي نظمته الغرفة الفتية الدولية حمص (JCI Homs) اليوم الأربعاء ضمن مشروع ACT المعني بالواجبات الإنسانية، أهمية ترسيخ ثقافة الواجبات إلى جانب الحقوق، وتعزيز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر استقراراً وسلاماً، وذلك بدعم من محافظ حمص مرهف النعسان ومديرية الرياضة والشباب، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومؤسسة سند الشباب التنموية.

وشكّل المؤتمر، الذي استضافه مسرح مديرية الشؤون السياسية، منصة حوار جمعت ممثلين عن المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب، عبر جلسات نقاشية تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي الطفل والتعليم، والصحة والمجتمع، والشباب والتغيير، واختُتم بتكريم المشاركين.

وأوضحت الرئيس الوطني للغرفة الفتية الدولية سوريا لعام 2026 سامية سركيس لـ سانا، أن المؤتمر يأتي ختاماً لمشروع ACT الذي يعد من أكبر المشاريع التي نفذتها الغرفة الفتية الدولية في حمص، بهدف تسليط الضوء على مفهوم الواجبات الإنسانية بوصفه مكملاً لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المشروع ينسجم مع توجه عالمي أطلقته المنظمة عام 2022 لنشر ثقافة الواجبات الإنسانية وتعزيز دورها في تحقيق السلام والاستدامة، والخروج بمخرجات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

في السياق، لفت مدير مشروع ACT في الغرفة الفتية الدولية حمص هيثم دكرلي إلى أن المشروع عمل خلال الأشهر الماضية على ترجمة مفهوم الواجبات الإنسانية إلى مبادرات عملية، من خلال تنفيذ أكثر من ثماني فعاليات شملت زيارات إلى دور المسنين، وأنشطة للأطفال، وجلسات حول القيادة والصحة النفسية والمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تنظيم مسير “نمشي من أجل الإنسان”.

وبيّن أن المؤتمر يمثل المحطة الختامية للمشروع، ويهدف إلى التأكيد أن الإنسان هو القيمة الأهم في عملية التنمية وصناعة السلام.

بدورها، بينت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية في محافظة حمص جميلة أبو الخير أن مشاركة المحافظة تأتي انطلاقاً من الاهتمام بالإنسان في مختلف مراحله، من خلال دعم الطفل في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتعزيز دور الشباب في قيادة عملية التغيير والمساهمة في إعادة بناء المجتمع.

من جانبه، أوضح المسؤول الميداني لحملة معالجة التسول في محافظة حمص والمحاضر في المؤتمر وائل الشيخ فتوح أن مشاركته ركزت على محور الطفل والتعليم، مستعرضاً تجربة الحملة في إعادة الأطفال المتسربين والمتسولين إلى مقاعد الدراسة.

وأكد أن التعليم يشكل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال والحد من ظاهرتي التسول والتشرد، داعياً مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، إلى دعم هذه الجهود.

ويأتي المؤتمر في ختام مشروع “ACT” المعني بالواجبات الإنسانية، الذي نفذت خلاله الغرفة الفتية الدولية حمص سلسلة مبادرات وأنشطة مجتمعية لتعزيز ثقافة المسؤولية والمشاركة المجتمعية.