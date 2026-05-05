اجتماع تنسيقي في درعا يبحث آليات تنظيم سير العملية الامتحانية للشهادتين الثانوية والإعدادية

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي في اجتماع تنسيقي اليوم الثلاثاء، مع مديري المناطق والمديريات المعنية في المحافظة، آليات تنظيم سير العملية الامتحانية، وضمان انسيابيتها، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع الطلاب، وذلك في إطار التحضير لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية لعام 2026.

واستعرض المجتمعون مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالعملية الامتحانية، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان أعلى درجات الجاهزية، إضافة الى التحديات المطروحة وسبل معالجتها، ولا سيما ما يتعلق بتجهيز المراكز الامتحانية، وتأمين الكوادر اللازمة وضمان انسيابية العمل خلال فترة الامتحانات.

وأكد الزعبي خلال الاجتماع، ضرورة تسخير جميع الإمكانات المتاحة لإنجاح العملية الامتحانية، مشدداً على الالتزام الكامل بالتعليمات الناظمة نظراً لحساسية الامتحانات وأهميتها، محذراً من أن أي خطأ مهما كان بسيطاً قد ينعكس بشكل مباشر على سير العملية الامتحانية.

وأشار الزعبي إلى أن إدارة هذا الملف تتطلب مستوى عالياً من التنسيق والاحترافية بين مختلف الجهات، بما يضمن تلافي أي خلل محتمل، وتأمين بيئة امتحانية مستقرة وعادلة للطلاب.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية لعام 2026 في محافظة درعا، 46 ألفاً و457 طالباً وطالبة موزعين على 194 مركزاً امتحانياً في مختلف المناطق، ما يستدعي تنسيقاً عالياً وجهداً تنظيمياً كبيراً بين مختلف الجهات، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، وتأمين بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بأفضل الظروف الممكنة.