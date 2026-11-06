هيئة الطيران: الفيديو المتداول عن حريق في مطار دمشق قديم وهو يعمل بشكل طبيعي

دمشق-سانا

أكّد مدير الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله، أن الفيديو المتداول اليوم الجمعة، حول اندلاع حريق في مطار دمشق الدولي قديم، نافياً وقوع أي حريق جديد.

وأشار خير الله في تصريح لـ سانا، إلى أن الفيديو المتداول يعود إلى الحريق الذي وقع على سطح الصالة الثانية في المطار يوم الجمعة الماضي، الموافق لـ 30/10/2026، وهي صالة لا تزال قيد الإنشاء، وسبق أن نُشرت تفاصيلها رسمياً حينها.

ولفت خير الله إلى أن الجهات المختصة تمكنت حينها من معالجة الحادثة، وإخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات، مؤكداً أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وحركة الطيران مستمرة وفق الجداول التشغيلية المعتمدة.

ودعا خيرالله وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية قبل تداول مثل هذه المقاطع والأخبار، والتأكد من توقيت المعلومات وصحتها، وعدم إعادة نشر مقاطع قديمة خارج سياقها الزمني، لما قد يسببه ذلك من تضليل وإثارة للقلق بين المسافرين وعائلاتهم.

وأشار إلى أن المعرفات الرسمية للهيئة تبقى المصدر المعتمد لأي استفسار أو معلومة تتعلق بعمل المطارات وحركة الطيران.

وكانت فرق الإطفاء في مطار دمشق الدولي أخمدت في الـ 30 من شهر تشرين الأول الفائت، حريقاً محدوداً اندلع ‏على سطح الصالة الثانية قيد الإنشاء، دون تسجيل إصابات بشرية أو تأثر حركة ‏الملاحة الجوية والعمليات التشغيلية في المطار.