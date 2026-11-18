دمشق-سانا

استضافت دمشق، اليوم الثلاثاء، أعمال الورشة الإقليمية حول حماية مقدّمي الخدمات الأساسية وضمان وصولهم الآمن إلى مواقع عملهم في حالات الطوارئ والأزمات، بمشاركة وزارة الطاقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر النرويجي، إلى جانب ممثلين عن مزودي الخدمات الأساسية من فلسطين ولبنان والعراق وأوكرانيا والسودان.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن الورشة التي عقدت في فندق داما روز بدمشق، تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الإقليمية في مجال حماية العاملين في قطاعات الخدمات الأساسية، وضمان استمرارية تقديمها، مبينة أن جلساتها شهدت مناقشة التحديات التي تواجه العاملين في قطاعات الخدمات الأساسية، وسبل تعزيز حمايتهم وضمان وصولهم الآمن إلى مواقع عملهم في حالات الطوارئ والأزمات، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

الأطر القانونية وتدابير الحماية

تناولت الورشة عدداً من المحاور، من بينها الأطر القانونية ذات الصلة، وتدابير حماية مقدّمي الخدمات الأساسية، ومزايا التحول الرقمي ومخاطره، إضافة إلى آليات التخطيط والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.

وشاركت وزارة الطاقة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إدارة جلسة متخصصة تستعرض تجارب عدد من الدول في إعداد خطط الطوارئ وبروتوكولات الاستجابة، وتناقش سبل تعزيز جاهزية العاملين وقدرتهم على مواصلة تقديم الخدمات في مختلف الظروف.

حضر الورشة عن وزارة الطاقة مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس طاهر العمر، ومعاونه لشؤون التخطيط والتعاون الدولي المهندس خالد الغازي.

وتأتي استضافة دمشق لهذه الورشة في سياق تعزيز حضور سوريا في الفعاليات الإقليمية المتخصصة، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات المعنية؛ بما يدعم تطوير آليات حماية العاملين في قطاعات الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة تقديم خدماتها في مختلف الظروف.