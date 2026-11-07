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54% نسبة إنجاز خطة تعزيل المصارف ومجاري السيول في محافظة طرطوس استعداداً للموسم المطري

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الأمطار تنعش السدود شرق درعا وترفع منسوب المياه في القنوات والوديان
دوار القلعة في مدينة حلب.. ملاذ الأهالي هرباً من حر الصيف
إعادة تأهيل نقطة الطاحونة بأرواد لتوسيع استقبال السفن وتعزيز النقل البحري
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السوري ونظيره الأردني
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