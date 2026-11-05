تكريم 167 عاملاً تقديراً لجهودهم وعطائهم في السورية للبريد

دمشق-سانا



كرّمت المؤسسة السورية للبريد اليوم الخميس، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال،167 عاملاً من مديريتي دمشق وريف دمشق، تقديراً لجهودهم وعطائهم، وذلك في مبنى المؤسسة بدمشق، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عبد العليم البكور، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد المصري جاد محمد جاد.

وأكد الوزير هيكل في كلمة له، أن سوريا تعيش مرحلة العبور نحو بناء الدولة الجديدة، وتتركز المسؤولية الحالية على إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، معتبراً أن العاملين يمثلون الواجهة الحقيقية للدولة واللبنة الأساسية في ترميم هذه العلاقة.



ونوه وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، بالجهود الاستثنائية للمؤسسة السورية للبريد، إدارة وعاملين، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وسعيهم المستمر لتجاوز الفجوة بين الواقع والإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.

العامل ركيزة الإنتاج الأساسية

بدوره، أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن العامل ركيزة الإنتاج الأساسية والشريك الجوهري في تطوير المؤسسات الوطنية، ونجاح التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي لا يتحقق بالتقنيات وحدها، بل يبدأ بالاستثمار في قدرات الإنسان وتأهيله.



وشدد البكور على أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والإدارات، والتنظيم النقابي، للنهوض بالمؤسسات العامة، واستعادة دورها الخدمي والتنموي لتعزيز ثقة المواطنين بها.

تقديم خدمات تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين

من جهته، بيّن المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في كلمته، أن السورية للبريد مؤسسة وطنية عريقة تحمل رسالة تواصل وثقة، وتستمد قوتها الحقيقية من إخلاص كوادرها وتفانيهم في تقديم خدمات تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين رغم كل التحديات، معرباً عن شكره للوزارة والاتحاد العام لنقابات العمال على هذه المبادرة الداعمة، وللأشقاء المشاركين من جمهورية مصر العربية.





كما نوه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد المصري جاد محمد جاد، بحفاوة الاستقبال وحالة الأمن والأمان والجمال التي لمسها على أرض الواقع في سوريا، وبسعادته للمشاركة في حفل التكريم، داعياً الوفود العربية لزيارة دمشق والاطلاع على هذه الصورة الإيجابية.

التكريم دافع كبير لمواصلة العطاء

ومن بين المكرّمين، عبّر الثمانيني عزو أبو ذقن لـ سانا عن سعادته بهذا التكريم، بعد أن أمضى 40 عاماً من عمره في خدمة المواطنين من خلال عمله في البريد، مشيراً إلى أن تكريمه اليوم إلى جانب ابنه العامل في المؤسسة، أعاده بالذاكرة 24 عاماً إلى الوراء، وتحديداً إلى عام 2002، حين أحيل إلى التقاعد، ليشعر اليوم بأن سنوات عطائه ووفائه لم تذهب سدى.



ورأت ربا أحمد أن هذا التكريم يشكّل تقديراً للجهود المتواصلة التي بذلتها مديرية بريد ريف دمشق، وحافزاً لمواصلة العطاء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات البريدية نحو الأفضل.



ويأتي التكريم تقديراً لسنوات عملهم وجهودهم في خدمة المواطنين، وتأكيداً لأهمية ثقافة الوفاء للعاملين وتثمين خبراتهم، بما يعزز روح الانتماء المؤسسي ويشجع على مواصلة العطاء في مرحلة إعادة بناء المؤسسات وتطوير أدائها.