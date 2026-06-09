وضع حجر الأساس لمدرسة “البر للأيتام” بإدلب لدعم الطلاب فاقدي المعيل

إدلب-سانا

وضعت جمعية البر والخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع مدرسة البر للأيتام الذي تنفذه في مدينة إدلب، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للأطفال الأيتام، تضمن لهم متابعة تعليمهم والحصول على الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة.

ويركز المشروع على دمج التعليم مع برامج الدعم النفسي والمهارات الحياتية، بهدف تمكين الطفل فاقد المعيل من تجاوز أثر الفقد، وتحويله من متلقٍ للمساعدات إلى عنصر فاعل ومنتج في المجتمع مستقبلاً.

وأوضح مدير الجمعية المهندس حسام عبيد، في تصريح لمراسل سانا، أنه سيتم تشييد المدرسة على أرض مساحتها 200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة كتلة البناء 700 متر مربع، وتضم نحو 20 غرفة صفية، بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 700 طالبٍ، لافتاً إلى أن المشروع سيكون قيد الخدمة خلال مدة أقصاها سنتان.



وأضاف: إن مشروع المدرسة يستهدف الطلاب الأيتام من الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والثانوي ، ويهدف إلى تمكين الطلاب الأيتام ومساعدتهم على متابعة تعليمهم ضمن ظروف كريمة، لافتاً إلى أن المدرسة مجانية بشكل كامل بالنسبة للطلاب الأيتام، وسيتبع له ملحق مشروع استثماري لتغطية تكاليف مشروع المدرسة الذي سيعلن عنه لاحقاً.



وفي تصريح مماثل، أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة أحلام الرشيد أن وضع حجر الأساس لمشروع المدرسة جاء حصيلة تضافر جهود جهات عدة حكومية وأهلية في المحافظة، مشيرةً إلى أنه رافقت الفعالية حملة تبرعات للمساعدة في إنجاز المشروع.



وشهدت محافظة إدلب ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأطفال الأيتام خلال سنوات الثورة السورية، ما أحدث فجوة واسعة في فرص التعليم والرعاية، لتأتي مدرسة (البر للأيتام) كخطوة عملية لسد هذه الفجوة عبر تأمين تعليم مجاني نوعي للفئة الأكثر هشاشة.