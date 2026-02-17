مشروع لرصف الطرقات في معربة بريف درعا لتحسين الحركة اليومية

01 3 19 مشروع لرصف الطرقات في معربة بريف درعا لتحسين الحركة اليومية

درعا-سانا

نفذ مجلس بلدة معربة في ريف درعا مشروعاً لرصف وفرش عدد من الطرقات الداخلية بمواد الستوك وبقايا المقالع، استجابة لمطالب الأهالي وتخفيفاً من معاناتهم اليومية في التنقل، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للبناء والتشييد.

482A3265 مشروع لرصف الطرقات في معربة بريف درعا لتحسين الحركة اليومية

وأوضح رئيس مجلس البلدة، محمد إسماعيل بديوي، في تصريح لـمراسل سانا، أن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتحسين الخدمات الأساسية، حيث قدّمت مؤسسة البناء والتشييد الدعم اللازم من آليات ومواد بهدف تسهيل حركة السكان، ولاسيما خلال فصل الشتاء. وأضاف إن التركيز شمل الطرق الداخلية التي تشهد حركة يومية، إضافة إلى الطرق الزراعية والفرعية التي تربط أطراف البلدة بمركزها، مؤكداً أن هذه الأعمال ليست حلاً نهائياً لكنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ريثما يتم تنفيذ مشروع تأهيل كامل للطرقات.

وعبّر عدد من الأهالي، منهم إسماعيل العبدالله ومنيب النهار وأويس عبدالله، عن ارتياحهم لهذه الأعمال التي أسهمت في تسهيل حركة التنقل، وخاصة للأطفال وطلبة المدارس والموظفين، كما خففت من الأضرار التي كانت تسببها الحفر للمركبات وعززت الترابط بين أحياء البلدة.

وتشهد بلدة معربة، التي تبعد نحو 35 كيلومتراً عن مدينة درعا ويقطنها أكثر من 15 ألف نسمة، تنفيذ عدة مشاريع خدمية في مجالات المياه والطرق والصرف الصحي والكهرباء، بالتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف تحسين البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للسكان.

01 7 10 مشروع لرصف الطرقات في معربة بريف درعا لتحسين الحركة اليومية
482A3278 مشروع لرصف الطرقات في معربة بريف درعا لتحسين الحركة اليومية
وزارة الداخلية: إحباط مخطط إرهابي يستهدف مناطق مأهولة بدمشق
مرسوم رئاسي بإلغاء إسناد وظيفة معاون وزير النفط إلى أحمد الشماط
افتتاح ملعب كرة قدم سداسيات في المدينة الرياضية ببلدة الجيزة في درعا
هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية غداً في عدة مناطق سورية
دير بعلبة في حمص.. موطن صناعة مساند القش وذاكرة الحرف التقليدية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك