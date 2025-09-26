أجواء خريفية في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم للارتفاع، مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية، بينما تبقى حول معدلاتها في المناطق الساحلية والشرقية ومنطقة الجزيرة.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام في معظم المناطق السورية، مع استمرار الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية.

وتسود أجواء سديمية مغبرّة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الطقس خلال المساء والليل لطيفاً بشكل عام، ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل الأخيرة والصباح الباكر، وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الغربية والجنوبية، وشمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كم/سا أحياناً، ما يثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية…