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فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

وزيرا التربية والنقل فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
وزيرا التربية والنقل خلال فعالية توعوية للسلامة المرورية- 15 - 11 - 2026- دمشق- سانا

دمشق-سانا

نظمت وزارتا التربية والتعليم والنقل، اليوم الأحد، فعالية توعوية في مدرسة جودت الهاشمي بدمشق، لتسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية والوقاية من الحوادث، ونشر ثقافة الالتزام بقواعد السير بين الطلاب وأفراد المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق.

0P3A8422 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

وأكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، في تصريحٍ لـ سانا، أهمية دور المدرسة، في ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، ونقل الوعي بالقوانين الناظمة للسير من البيئة المدرسية إلى المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح الوزير تركو، أنه تم تخصيص هذا الأسبوع لتنفيذ أنشطة توعوية مرورية في المدارس، مشدداً على أهمية التعاون المشترك مع وزارتي النقل والداخلية، ودورهما في إنجاح هذه المبادرات.

محطة سنوية لاستذكار الضحايا

0P3A8419 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

في كلمةٍ له، أكد وزير النقل يعرب بدر، ضرورة تكثيف الجهود الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي والمجتمعي للحد من حوادث السير وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية مشيراً إلى أن هذه الفعالية، تمثل محطة سنوية لاستذكار الضحايا، والتركيز على الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تعزيز أمان الطرق.

وأوضح الوزير بدر أن الخطط المعتمدة لتحقيق السلامة المرورية ترتكز على خمسة محاور متكاملة، منها رفع معايير الأمان الفنية للمركبات، وتطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين مواصفاتها الهندسية، والارتقاء بسلوك مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة وراكبي دراجات ووسائط نقل عام، وتعزيز كفاءة الاستجابة السريعة وخدمات الإسعاف والرعاية الطبية العاجلة للمصابين عقب وقوع الحوادث.

السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية مشتركة

من جانبه، بين مدير إدارة المرور، العميد فادي الهميش، في كلمةٍ له، أن تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير مسؤولية مجتمعية وتكاملية مشتركة، لا تقتصر على السائقين، بل تشمل الجهات الحكومية والمشاة وركاب المركبات، إضافة إلى الجهات المعنية بتأهيل البنية التحتية للطرق وصيانتها.

وأشار الهميش، إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية، إلى غرس مفاهيم الثقافة، والتربية المرورية لدى الأطفال، وطلبة المدارس منذ المراحل العمرية المبكرة، بما يسهم في تنشئة جيل واعٍ بقواعد السير وملتزم بأنظمتها، مؤكداً أن وضع حزام الأمان، وارتداء الخوذة الواقية لراكبي الدراجات، لا يمثلان تقييداً للحريات الشخصية، بل يشكلان ضمانة أساسية لحماية الأرواح والوصول الآمن.

ويُحيي العالم في الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، بهدف التضامن مع أسر ضحايا حوادث الطرق، وتسليط الضوء على الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الحوادث والوفيات والإصابات على الطرق.

0P3A8079 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8104 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8120 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8151 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8223 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8245 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8271 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8275 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8315 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8333 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8464 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8493 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8499 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8517 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
0P3A8531 فعالية توعوية للسلامة المرورية في دمشق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق
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