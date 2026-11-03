وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب بحري يبدأ من صباح الغد وحتى مساء الخميس

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس، خلال الفترة من صباح غد الأربعاء 4 تشرين الثاني وحتى مساء الخميس 5 تشرين الثاني، على أن يعقبها اضطراب آخر يستمر حتى يوم الإثنين المقبل.
ولفتت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 0.5 وحتى 0.9 متر خلال الفترة ما بين صباح ومساء الأربعاء، والذروة من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، إذ يصل ارتفاع الموج إلى 1 متر وحتى 1.4 متر، ثم يتراجع الارتفاع صباح الخميس مع بقائه عند حدود الخطر المعتدل ويكون ما بين 0.9 و0.5 متر.
وبينت الوزارة أن الاضطراب يترافق مع حركة رياح جنوبية غربية تتراوح ما بين 15 و25 كم/سا وأحوال جوية غير مستقرة واحتمالية ضعيفة لتشكل تنين البحر.
إرشادات السلامة
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الى الالتزام بالإرشادات التالية:
_ إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة.
_ الامتناع عن السباحة واستخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة خلال فترة التنبيه.
_ مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم السماح لهم بالاقتراب أو اللعب بالقرب من البحر.
_ تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح.
_ عدم محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل.
_ تجنب مصبات الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.
_ عدم المجازفة والاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بغرض التصوير.
_ الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.
_ الالتزام بإشارات التحذير والتعليمات الصادرة عن المنقذين والجهات المختصة.
وشهدت السواحل السورية خلال الفترة من ظهر الخميس 29 تشرين الأول وحتى صباح السبت الموافق لـ 31 منه، اضطراباً بحرياً تجاوز ارتفاع الموج خلاله 1 متر ووصل إلى 1.5 متر أحياناً، مع حركة رياح تراوحت ما بين 20 و30 كم/سا وأحوال جوية غير مستقرة.