وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب بحري يبدأ من صباح الغد وحتى مساء الخميس

دمشق-سانا‏

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب سيشهدها البحر قبالة سواحل ‏محافظتي اللاذقية وطرطوس، خلال الفترة من صباح غد الأربعاء 4 تشرين الثاني ‏وحتى مساء الخميس 5 تشرين الثاني، على أن يعقبها اضطراب آخر يستمر حتى يوم ‏الإثنين المقبل.

ولفتت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح ‏ارتفاع الأمواج ما بين 0.5 وحتى 0.9 متر خلال الفترة ما بين صباح ومساء ‏الأربعاء، والذروة من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، إذ يصل ارتفاع الموج إلى ‌‏1 متر وحتى 1.4 متر، ثم يتراجع الارتفاع صباح الخميس مع بقائه عند حدود ‏الخطر المعتدل ويكون ما بين 0.9 و0.5 متر.

وبينت الوزارة أن الاضطراب يترافق مع حركة رياح جنوبية غربية تتراوح ما بين ‌‏15 و25 كم/سا وأحوال جوية غير مستقرة واحتمالية ضعيفة لتشكل تنين البحر.

إرشادات السلامة

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الى الالتزام ‏بالإرشادات التالية:

‏_ إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة.‏

‏_ الامتناع عن السباحة واستخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة ‏خلال فترة التنبيه.‏

‏_ مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم السماح لهم بالاقتراب أو اللعب بالقرب من ‏البحر.‏

‏_ تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع ‏الأمواج واشتداد سرعة الرياح.‏

‏_ عدم محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر ‏السواحل.‏

‏_ تجنب مصبات الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.‏

‏_ عدم المجازفة والاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بغرض ‏التصوير.‏

‏_ الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة ‏النشرات الجوية والبحرية الرسمية.‏

‏_ الالتزام بإشارات التحذير والتعليمات الصادرة عن المنقذين والجهات المختصة.‏

وشهدت السواحل السورية خلال الفترة من ظهر الخميس ‏29 تشرين الأول ‏وحتى ‏صباح السبت الموافق لـ 31 منه، ‏اضطراباً بحرياً تجاوز ارتفاع ‏الموج خلاله 1 متر ‏ووصل إلى 1.5 متر أحياناً، ‏مع حركة رياح تراوحت ما بين 20 و30 كم/سا ‏وأحوال ‏جوية غير مستقرة.