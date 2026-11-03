تنظيم 141 ضبطاً تموينياً في محافظة الحسكة خلال الشهر الماضي

الحسكة-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة خلال شهر تشرين الأول الماضي 141 ضبطاً تموينياً، بحق الفعاليات التجارية والمحال والأفران المخالفة في مختلف مدن ومناطق المحافظة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهودها بمراقبة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية سامر المحمد في تصريحٍ لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الضبوط المُتخذة بحق المخالفين تنوعت ما بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسوء صناعة الخبز التمويني، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعرٍ زائد، ونقص وزن ربطة الخبز، والتصرف بالدقيق التمويني، ومخالفة التعليمات الإدارية، وعدم حيازة فواتير، وحيازة مواد منتهية الصلاحية أو تحمل إصابة حشرية، وغش المستهلك، والذبح خارج المسلخ.
وأكد المحمد استمرار تنفيذ الجولات الرقابية على الأسواق والمحال والأفران، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة النافذة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد المطروحة في الأسواق، والالتزام بالشروط الفنية في إنتاج رغيف الخبز الجيد.
وتتواصل الجهود الحكومية الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية والأفران، لضبط المخالفات التموينية وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والأسعار المحددة، وحماية المستهلك.