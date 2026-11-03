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تنظيم 141 ضبطاً تموينياً في محافظة الحسكة خلال الشهر الماضي

photo 2026 10 06 14 54 42 860x573 1 تنظيم 141 ضبطاً تموينياً في محافظة الحسكة خلال الشهر الماضي
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة تغلقت أحد مطاعم الوجبات السريعة في بلدة القحطانية لتسببه بحالات تسمم غذائي-أرشيفية-سانا

الحسكة-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة خلال ‏شهر تشرين الأول الماضي 141 ضبطاً تموينياً، بحق الفعاليات التجارية ‏والمحال والأفران المخالفة في مختلف مدن ومناطق المحافظة، واتخذت ‏بحقهم الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهودها بمراقبة الأسواق وحماية ‏حقوق المستهلكين.‏

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية سامر المحمد في تصريحٍ ‏لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الضبوط المُتخذة بحق المخالفين تنوعت ما بين ‏عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسوء صناعة الخبز التمويني، وعدم ‏الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعرٍ زائد، ونقص وزن ربطة الخبز، ‏والتصرف بالدقيق التمويني، ومخالفة التعليمات الإدارية، وعدم حيازة ‏فواتير، وحيازة مواد منتهية الصلاحية أو تحمل إصابة حشرية، وغش ‏المستهلك، والذبح خارج المسلخ.‏

وأكد المحمد استمرار تنفيذ الجولات الرقابية على الأسواق والمحال ‏والأفران، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة ‏النافذة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد المطروحة في الأسواق، ‏والالتزام بالشروط الفنية في إنتاج رغيف الخبز الجيد.‏

وتتواصل الجهود الحكومية الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية ‏والأفران، لضبط المخالفات التموينية وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ‏والأسعار المحددة، وحماية المستهلك.‏

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