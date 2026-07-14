مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي

حماة-سانا
بدأ مجلس مدينة حماة تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال مدّ المجبول الإسفلتي في ساحة العاصي وسط المدينة، ضمن خطته لتحسين شبكة الطرق والارتقاء بالواقع الخدمي.
وأوضحت مشرفة المشروع، المهندسة ملك جرجنازي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال، التي انطلقت في نيسان الماضي، من المقرر أن تستمر حتى نهاية تموز الجاري، وتشمل تأهيل الطرق ومعالجة المواقع التي تحتاج إلى صيانة.
وبيّنت جرجنازي أن المشروع يسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة أكثر أماناً وراحة للأهالي.
وكان مجلس مدينة حماة أطلق، خلال حزيران الماضي، مشروع “شريان حماة”، الذي يتضمن إنشاء عُقَد مرورية ذكية، وتركيب إنارة حديثة، وتأهيل الطرق والأرصفة.