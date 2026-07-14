مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي

IMG 8182 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي

حماة-سانا‏

بدأ مجلس مدينة حماة تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال مدّ المجبول الإسفلتي ‏في ساحة العاصي وسط المدينة، ضمن خطته لتحسين شبكة الطرق ‏والارتقاء بالواقع الخدمي.‏

DJI 20260714165708 0049 D مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي

وأوضحت مشرفة المشروع، المهندسة ملك جرجنازي، في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال، التي انطلقت في نيسان الماضي، من المقرر ‏أن تستمر حتى نهاية تموز الجاري، وتشمل تأهيل الطرق ومعالجة المواقع ‏التي تحتاج إلى صيانة.‏

وبيّنت جرجنازي أن المشروع يسهم في تسهيل الحركة المرورية، وتحسين ‏المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة أكثر أماناً وراحة للأهالي.‏

وكان مجلس مدينة حماة أطلق، خلال حزيران الماضي، مشروع “شريان ‏حماة”، الذي يتضمن إنشاء عُقَد مرورية ذكية، وتركيب إنارة حديثة، وتأهيل ‏الطرق والأرصفة.‏

IMG 8194 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
DJI 20260714165836 0053 D مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
IMG 8175 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
IMG 8178 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
IMG 8181 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
IMG 8185 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
IMG 8186 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
IMG 8192 مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي
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