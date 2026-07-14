مجلس مدينة حماة يبدأ المرحلة الثانية من تعبيد ساحة العاصي

وأوضحت مشرفة المشروع، المهندسة ملك جرجنازي، في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال، التي انطلقت في نيسان الماضي، من المقرر ‏أن تستمر حتى نهاية تموز الجاري، وتشمل تأهيل الطرق ومعالجة المواقع ‏التي تحتاج إلى صيانة.‏