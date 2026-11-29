واشنطن-سانا



ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، السبت، قبالة سواحل مدينة مانهاتن بيتش جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أثار حالة من الاستنفار في مقاطعة لوس أنجلوس دون تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بُعد نحو 6 كيلومترات جنوب غرب مانهاتن بيتش، وبعمق 12.2 كيلومتراً، تبعته عدة هزات ارتدادية بلغت قوة أقواها 3.8 درجات.



من جانبها، أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس تفعيل حالة الطوارئ الخاصة بالزلازل، مؤكدة عدم وجود أضرار تذكر باستثناء سقوط بعض ألواح السقف المستعارة في مطار لوس أنجلوس الدولي وإغلاق رصيف مانهاتن بيتش احترازياً، بينما استبعد المركز الوطني الأمريكي للتحذير من التسونامي وجود أي خطر لحدوث موجات مد بحري.



يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا تقع على «حزام النار» في المحيط الهادئ وتمر بها شبكة معقدة من الصدوع الجيولوجية النشطة، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي المستمر في الولايات المتحدة.