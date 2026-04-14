ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وجو غائم جزئياً في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.

وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن الجو نهار اليوم الثلاثاء يكون صحواً إلى غائم جزئياً بشكلٍ عام، حيث تغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة، وخاصة على المناطق الغربية والوسطى خلال ساعات النهار، ليصبح غائماً جزئياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء في كافة المناطق.

وتوقعت المديرية أن يكون الجو خلال الليل مائلاً للبرودة، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، بينما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المنطقة الساحلية، وشرقية في المنطقة الجنوبية الغربية، في حين تكون متقلبة إلى جنوبية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق12/23
ريف دمشق-القلمون7/17
القنيطرة9/21
درعا13/26
السويداء9/23
حمص10/24
حماة11/23
اللاذقية14/25
طرطوس16/26
حلب10/21
إدلب11/22
دير الزور13/28
الرقة10/23
الحسكة6/18
توزيع أكثر من 900 سلة غذائية على الوافدين من محافظة السويداء في ريف درعا
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع السفير الأردني بدمشق مجالات التعاون
استئناف تقديم خدمة وثيقة غير محكوم في مديريات ومكاتب بريد بحلب وإدلب بدءاً من يوم غد
لتعزيز التغذية الكهربائية.. استبدال وزيادة استطاعة 4 محولات في قدسيابريف دمشق
محافظا إدلب واللاذقية يبحثان مع والي أكسراي التركية تعزيز التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية
