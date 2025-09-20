تكريم 833 حافظاً للقرآن الكريم في اللاذقية

IMG 8456 تكريم 833 حافظاً للقرآن الكريم في اللاذقية

اللاذقية-سانا

كرمت مديرية أوقاف اللاذقية اليوم 833 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم من معاهد المحافظة، بينهم 14 طالباً و46 طالبة حفظوا القرآن كاملاً.

وبين مدير أوقاف المحافظة الشيخ خالد عمرو، أن عدد المعاهد في اللاذقية وصل إلى 80 معهداً، تخرّج منها طلاب متميزون، بعضهم حفظ 3 أجزاء على الأقل، وآخرون وصلوا إلى 20 جزءاً، وتمنى أن يكونوا مصابيح هدى في المجتمع.

ومن بين المكرّمين عبّرت إيمان محمد ديب عن فرحتها الكبيرة بهذا التكريم، موضحة أنها بدأت بحفظ القرآن بعد وفاة والدها، واعتبرت أن أجمل هدية تقدمها له هي حفظ كتاب الله، لأن حافظ القرآن يلبّس أهله تاج الوقار يوم القيامة.

بدورهم، أشار عدد من الحفظة إلى أن حفظ القرآن ليس صعباً، داعين الجميع من مختلف الأعمار إلى حفظ ما يستطيعون منه.

تكريم حفظة القرآن الكريم جاء ليكرس ثقافة التقدير والاحتفاء بالعلم، ويؤكد أن القرآن الكريم سيظل مصدراً للنور في دروب الحياة.

IMG 8438 تكريم 833 حافظاً للقرآن الكريم في اللاذقية
شرتح: 100 ألف سيارة مستوردة منذ التحرير ورسوم جمركية مخفضة عن السابق بنسب تصل إلى 80%
ثلاثة مراكز تحويل كهربائي جديدة بالسويداء بالخدمة
السورية للبريد تعيد تفعيل مكتب قدسيا بريف دمشق
فرع نقابة المحامين بريف دمشق يوقف طلبات الانتساب حتى إشعار آخر ‏ويعمل على معالجة الطلبات المتراكمة منذ عهد النظام البائد ‏
ترميم مدارس اللطامنة بريف حماة بجهود أهلية استعداداً للعام الدراسي الجديد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك