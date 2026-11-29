أنقرة-سانا



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه اليوم السبت نظيره اليوناني قسطنطين تاسولاس في إسطنبول، ضرورة أن يصبح بحر إيجة وشرق البحر المتوسط منطقة للاستقرار والازدهار.



ووفقاً لبيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أشار أردوغان إلى أن تركيا ليس لديها أي تحفظات بشأن تحويل بحر إيجة إلى «بحر للسلام»، مشدداً على ضرورة أن يصبح بحر إيجة وشرق البحر المتوسط منطقة للاستقرار والازدهار.



وبين أردوغان خلال اللقاء أن العلاقات بين أنقرة وأثينا تمتلك إمكانات كبيرة في جميع المجالات.



وكانت أنقرة وأثينا وقعتا في 7 كانون الأول عام 2023 «إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار»، خلال زيارة قام بها الرئيس التركي إلى العاصمة اليونانية، وجاء في الإعلان أن «تركيا واليونان تقرران إجراء مشاورات مستمرة وبناءة حول الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وإجراءات بناء الثقة».