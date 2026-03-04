إصابة 8 أطفال بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية العنكاوي بحماة

حماة-سانا

أصيب 8 أطفال بجروح متفاوتة اليوم الأربعاء، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية العنكاوي بمنطقة الغاب بريف حماه الغربي.

وأشار مشرف إسعاف الجراحة في مشفى حماة الوطني الدكتور أسامة العبود في تصريح لمراسل سانا، إلى أن المشفى استقبل 6 من الأطفال المصابين، جروحهم متوسطة إلى خطيرة، وذلك جراء الشظايا الناجمة عن الانفجار في مختلف مناطق الجسم.

وأكد العبود تقديم الرعاية الطبية والعلاجية والتدخلات الجراحية اللازمة للأطفال المصابين من قبل الكوادر الطبية والتمريضية في المشفى، فيما وصلت إصابتان كذلك إلى مشفى السقيلبية الوطني.

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد من أبرز التحديات التي تواجه عدداً من المناطق في سوريا، لما تشكله من خطر على حياة المدنيين، بينما تواصل الجهات المعنية جهودها لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.