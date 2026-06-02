الأوقاف السورية تعلن إطلاق الدورة الثانية من المسابقة القرآنية ‏الكبرى لعام 2026‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن إطلاق الدورة الثانية للمسابقة القرآنية الكبرى لعام 1448هـ – 2026م تحت شعار ”قرآننا.. جيل واعد ومجد عائد”، لخدمة كتاب الله تعالى، وتشجيع حفظه وتجويده، عبر أربعة مسارات قرآنية متخصصة تراعي مختلف الفئات العمرية والمستويات، وتشمل المحافظات السورية كافة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن المسابقة تمر بست مراحل تبدأ بالتسجيل الإلكتروني وتنتهي بحفل التكريم الوطني في دمشق يوم الـ 19 من شهر أيلول المقبل، مؤكدة أنه سيتم تخصيص جوائز مالية تصاعدية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل مسار، إضافة إلى منحهم عمرة إلى بيت الله الحرام.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية معرفة المزيد من التفاصيل حول آليات المسابقة وشروطها عبر رابط دليل المسابقة.
كما بينت الوزارة أنه يمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة ملء استمارة التسجيل عبر الرابط.
وكان الملتقى الثاني لمنتخب سوريا للقرآن الكريم أقيم في الـ 10 من نيسان الماضي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 90 حافظاً وحافظة من مختلف المحافظات السورية، في مسجد الفتح لقسم الذكور، ودار الأمان لقسم الإناث، ضمن برنامج علمي وتربوي يهدف إلى تعزيز الإتقان وإعداد كوادر قادرة على تمثيل سوريا في المحافل القرآنية الدولية.
وتضمن الملتقى سلسلة من الاختبارات بإشراف لجان علمية متخصصة وفرق إدارية داعمة، إضافة إلى ورشات ولقاءات علمية وإثرائية ضمن برنامج إيماني وتربوي متكامل، بهدف رفد منتخب سوريا للقرآن الكريم بنخبة متميزة من حفظة كتاب القرآن الكريم.