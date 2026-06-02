الأوقاف السورية تعلن إطلاق الدورة الثانية من المسابقة القرآنية ‏الكبرى لعام 2026‏

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الأوقاف السورية عن إطلاق الدورة الثانية ‏للمسابقة القرآنية الكبرى لعام 1448هـ – 2026م تحت شعار ‌‏‌‏”قرآننا.. جيل واعد ومجد عائد”، لخدمة كتاب الله تعالى، ‏وتشجيع حفظه وتجويده، عبر أربعة مسارات قرآنية متخصصة ‌‏تراعي مختلف الفئات العمرية والمستويات، وتشمل المحافظات ‏السورية كافة‎.‎

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن ‏المسابقة تمر بست مراحل تبدأ بالتسجيل الإلكتروني وتنتهي ‌‏بحفل التكريم الوطني في دمشق يوم الـ 19 من شهر أيلول ‏المقبل، مؤكدة أنه سيتم تخصيص جوائز مالية تصاعدية ‏للفائزين ‏بالمراكز الخمسة الأولى في كل مسار، إضافة إلى ‏منحهم عمرة إلى بيت الله الحرام‎.‎

وأشارت الوزارة إلى إمكانية معرفة المزيد من التفاصيل حول ‏آليات المسابقة وشروطها عبر رابط دليل المسابقة‎.



كما بينت الوزارة أنه يمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة ملء ‏استمارة التسجيل عبر الرابط‎.

وكان الملتقى الثاني لمنتخب سوريا للقرآن الكريم أقيم في الـ 10 ‏من نيسان الماضي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 90 ‏حافظاً ‏وحافظة من مختلف المحافظات السورية، في مسجد الفتح لقسم ‏الذكور، ودار الأمان لقسم الإناث، ضمن برنامج علمي ‏وتربوي ‏يهدف إلى تعزيز الإتقان وإعداد كوادر قادرة على تمثيل سوريا ‏في المحافل القرآنية الدولية‎.‎

وتضمن الملتقى سلسلة من الاختبارات بإشراف لجان علمية ‏متخصصة وفرق إدارية داعمة، إضافة إلى ورشات ولقاءات ‌‏علمية وإثرائية ضمن برنامج إيماني وتربوي متكامل، بهدف ‏رفد منتخب سوريا للقرآن الكريم بنخبة متميزة من حفظة ‏كتاب ‏القرآن الكريم‎.‎