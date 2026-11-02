الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة الزراعة تطلق حملة التشجير الوطنية تحت شعار ‌‏”ازرع غرساً واترك أثراً”
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة الزراعة تطلق حملة التشجير الوطنية تحت شعار ‌‏”ازرع غرساً واترك أثراً”

photo 2026 11 02 20 56 00 وزارة الزراعة تطلق حملة التشجير الوطنية تحت شعار ‌‏"ازرع غرساً واترك أثراً"
فعالية أقامتها مديرية البيئة في محافظة دمشق، بالتنسيق ‏مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعنوان "نستعيد بيئتنا.. ‏ونكمل الحكاية"-سانا

‏دمشق-سانا‏

بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، أطلقت وزارة الزراعة اليوم ‏الإثنين حملة التشجير الوطنية تحت شعار “ازرع غرساً ‏واترك أثراً”، بهدف تعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات ‏الخضراء، ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار في ‏مختلف المحافظات السورية.‏

وتستمر الحملة، حتى الأول من شهر نيسان 2027، وتركز ‏على التعريف بأهمية الغطاء النباتي ودوره في الحد من آثار ‏التغيرات المناخية، والحفاظ على التوازن البيئي. ‏

زراعة 3 وزارة الزراعة تطلق حملة التشجير الوطنية تحت شعار ‌‏"ازرع غرساً واترك أثراً"

وأكد مدير مديرية الحراج مثنى الكاطع في تصريح له اليوم، ‏خلال فعالية أقامتها مديرية البيئة في محافظة دمشق، بالتنسيق ‏مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعنوان “نستعيد بيئتنا.. ‏ونكمل الحكاية”، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ‏الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، لتنفيذ مبادرات توعوية ‏تسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على الأشجار والموارد ‏الطبيعية.‏

وأشار الكاطع إلى أن وزارة الزراعة تعمل على توفير ‏الغراس المثمرة والحراجية وتقديمها لزراعتها في المواقع ‏المحددة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع متابعة العناية بها، ‏بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة ‏البيئية.‏

ويُصادف اليوم الوطني للبيئة في سوريا الأول من تشرين ‏الثاني من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية ‏الموارد الطبيعية والغطاء النباتي، ومواجهة التلوث والتغيرات ‏المناخية، من خلال تشجيع المبادرات والمشاركة المجتمعية ‏في الحفاظ على البيئة.‏

زراعة1 وزارة الزراعة تطلق حملة التشجير الوطنية تحت شعار ‌‏"ازرع غرساً واترك أثراً"
الشيباني: سوريا استوفت متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية ومتمسكة بحقها في طاقة ‏نووية ‏سلمية
تركيب محولتين كهربائيتين جديدتين في بلدتي ببيلا والعبادة بريف دمشق
الموانئ تحدد موعد الامتحانات الشفهية لنيل شهادة ضابط أول وربان وضابط مهندس ثان وكبير مهندسين
المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.2 شرق حماة
استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار