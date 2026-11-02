وزارة الزراعة تطلق حملة التشجير الوطنية تحت شعار ‌‏”ازرع غرساً واترك أثراً”

‏دمشق-سانا‏

بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، أطلقت وزارة الزراعة اليوم ‏الإثنين حملة التشجير الوطنية تحت شعار “ازرع غرساً ‏واترك أثراً”، بهدف تعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات ‏الخضراء، ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار في ‏مختلف المحافظات السورية.‏

وتستمر الحملة، حتى الأول من شهر نيسان 2027، وتركز ‏على التعريف بأهمية الغطاء النباتي ودوره في الحد من آثار ‏التغيرات المناخية، والحفاظ على التوازن البيئي. ‏

وأكد مدير مديرية الحراج مثنى الكاطع في تصريح له اليوم، ‏خلال فعالية أقامتها مديرية البيئة في محافظة دمشق، بالتنسيق ‏مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعنوان “نستعيد بيئتنا.. ‏ونكمل الحكاية”، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ‏الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، لتنفيذ مبادرات توعوية ‏تسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على الأشجار والموارد ‏الطبيعية.‏

وأشار الكاطع إلى أن وزارة الزراعة تعمل على توفير ‏الغراس المثمرة والحراجية وتقديمها لزراعتها في المواقع ‏المحددة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع متابعة العناية بها، ‏بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة ‏البيئية.‏

ويُصادف اليوم الوطني للبيئة في سوريا الأول من تشرين ‏الثاني من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية ‏الموارد الطبيعية والغطاء النباتي، ومواجهة التلوث والتغيرات ‏المناخية، من خلال تشجيع المبادرات والمشاركة المجتمعية ‏في الحفاظ على البيئة.‏