اجتماع في القنيطرة لبحث تعزيز إدارة الموارد المائية

القنيطرة-سانا

بحث عضو المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة نبيل قوشحا اليوم الأربعاء، مع مدير الموارد المائية بالمحافظة بسام الشمالي، تعزيز إدارة الموارد المائية والتحديات الراهنة وخطط تطوير الأداء، وذلك في مبنى المديرية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بهاء الرهبان، واقع العمل الحالي والصعوبات التي تواجهها المديرية في ظل الظروف الخدمية الحالية، إضافة إلى مناقشة آليات تحسين الأداء وضمان استمرارية تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع المياه.

وأفاد المهندس بسام الشمالي لمراسل سانا، بأن اللقاء تناول الوضع المائي السطحي والجوفي في المحافظة والوضع الفني للسدود، إلى جانب استعراض أبرز أعمال المديرية خلال عام 2025.

وأضاف الشمالي: ركز الاجتماع أيضاً على الخطة الاستثمارية للمديرية لعام 2026 والمشاريع المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.

وتأتي الزيارة ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير وإدارة الموارد بطريقة فعالة، في ظل تزايد الطلب وتراجع المصادر المائية.

وكان المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية أحمد الكوان، قد تفقد في الـ12 من شباط الجاري سير العمل والجهود المبذولة في إدارة وتنمية الموارد المائية في محافظة القنيطرة.