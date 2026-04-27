الإنذار المبكر تحذّر من زخات غزيرة وعواصف رعدية في سوريا غداً

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ما يبقي سوريا يوم غد الثلاثاء تحت تأثير زخات مطرية غزيرة تترافق بعواصف رعدية قوية واحتمالية تساقط حبات البرد.

وأشارت الدائرة في تنبيه جوي نشرته مساء اليوم الإثنين، إلى أن الهطولات المتوقعة قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة، إضافة إلى فرص تشكل خلايا ركامية ضمن نطاقات عشوائية يصعب تحديد مواقعها مسبقاً، تتسبب بهطولات رعدية غزيرة ورياح هابطة قوية.

وبيّنت الدائرة أن الحالة الجوية لن تشمل جميع المناطق في الوقت ذاته، إذ يُتوقع أن تشهد بعض المناطق هطولات غزيرة ضمن نطاقات جغرافية محددة قد تتسبب بحدوث فيضانات وسيول، في حين تسود أجواء مستقرة أو زخات خفيفة في مناطق مجاورة.

ودعت الدائرة المواطنين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، أبرزها:

-تجنب التواجد في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية أثناء الهطولات الغزيرة.

-عدم المجازفة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.

-الابتعاد عن الطرقات المغمورة بالمياه أو المغطاة بالبرد، وتجنب الطرق الزراعية.

-عدم الاقتراب من مجاري السيول حفاظاً على السلامة العامة، وخاصة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

-الامتناع عن الاقتراب أو التصوير في مواقع جريان السيول.

-الابتعاد عن الجسور فوق المجاري المائية في حال اشتداد الجريان وعدم عبورها بالآليات.

-عدم إيقاف المركبات في المناطق المنخفضة أو قرب مجاري المياه.

-تخفيف السرعة أثناء القيادة في الظروف المطرية.

-الابتعاد عن الأشجار المنفردة وأبراج الكهرباء والأماكن المرتفعة خلال العواصف الرعدية.

-تجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية القوية.

-فصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية.

-تثبيت الخيام والأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.

-الابتعاد عن المباني والجدران المتصدعة.

وأكدت الدائرة أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة، حفاظاً على السلامة العامة والحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن الظروف الجوية السائدة.

وكانت سوريا شهدت مؤخراً سلسلة من المنخفضات الجوية أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة في عدد من المحافظات، وارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية، وحوادث انزلاق مروري.