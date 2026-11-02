سوق للمنتجات الصديقة للبيئة في حمص يحوّل المخلفات إلى أعمال فنية ومنتجات ‏قابلة للاستخدام

حمص-سانا

حوّلت جمعيات ومبادرات محلية في حمص مواد مستعملة ومخلفات بسيطة إلى ‏منتجات فنية وأعمال يدوية قابلة للاستخدام، ضمن سوق المنتجات الصديقة للبيئة ‏الذي تنظمه مديرية البيئة في المحافظة، في إطار فعاليات اليوم الوطني للبيئة لعام ‌‏2026.‏

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ويهدف السوق الذي يقام في صالة مديرية الثقافة، بمشاركة معاهد التربية الخاصة ‏وجهات أهلية، تحت شعار “من بيئتنا ولأجلها”، إلى التعريف بالمنتجات الصديقة ‏للبيئة، وتشجيع إعادة استخدام المواد والحد من النفايات، إلى جانب دعم المبادرات ‏المجتمعية وإتاحة الفرصة للجمعيات لعرض إنتاجها والتواصل مع الجمهور.‏

التوعية بالممارسة

أوضحت لارا غاوي من مديرية البيئة بحمص في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، ‏أن السوق الذي انطلق يوم أمس ويختتم فعالياته اليوم يأتي ضمن برنامج الأنشطة ‏البيئية الذي أعدته المديرية بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، ويتضمن حملات تشجير ‏ونظافة وأنشطة توعوية على امتداد أسبوع الفعاليات.‏



‏ ‏وبينت غاوي أن فكرة السوق تقوم على تقديم التوعية البيئية بأسلوب تفاعلي يتيح ‏للمجتمع التعرف عملياً على جدوى إعادة الاستخدام وفوائد المنتجات الصديقة للبيئة في ‏الحياة اليومية، مشيرة إلى التجاوب الذي أبدته الجمعيات المشاركة، ولا سيما المعنية ‏برعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.‏

إبداع من المخلفات

بدورها أوضحت فاديا حنا من معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية التابع لمديرية ‏الشؤون الاجتماعية والعمل، أن السوق ضمّ أعمالاً فنية ومنتجات يدوية أنجزها منتسبو ‏معاهد التربية الخاصة بمشاركة طلاب من ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والشلل ‏الدماغي، مشيرة إلى أن الأعمال المعروضة تعكس المهارات والقدرات الإنتاجية ‏للمنتسبين.‏



وأضافت حنا أن المنتجات تعتمد على إعادة توظيف مواد متاحة، منها بقايا الطعام ‏والحجارة والأعواد الخشبية والبلاستيك، وتحويلها إلى قطع فنية وأدوات يمكن الاستفادة ‏منها، بما يعزز مهارات الابتكار والعمل اليدوي لدى الطلاب، ويقدم نموذجاً عملياً ‏لإمكانية تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة.‏

دعم المبادرات

بدورها لفتت زائرة السوق نغم أحمد إلى أنها زارت السوق مرتين بعد أن لفتتها جودة ‏الأعمال وطريقة تصنيعها.‏



وأوضحت أنها اشترت عدداً من القطع دعماً للجمعيات والمشاركين وتشجيعاً لهم على ‏مواصلة الإنتاج، معتبرة أن هذه المنتجات تمثل خيارات بديلة عن بعض المنتجات ‏البلاستيكية، داعية الجميع إلى زيارة السوق والاستفادة من المعروضات.‏

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ويصادف اليوم الوطني للبيئة الأول من تشرين الثاني من كل عام، ويهدف إلى تعزيز ‏الوعي والمسؤولية المجتمعية تجاه حماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث وزيادة ‏المساحات الخضراء، عبر تكاتف جهود المؤسسات والأفراد والمجتمع المحلي لتحقيق ‏بيئة نظيفة ومستدامة.‏