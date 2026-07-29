إعادة تشغيل مخبز مارلياس الآلي في طرطوس بطاقة إنتاجية 14 طناً يومياً

طرطوس-سانا‎ ‎

أعادت المؤسسة السورية للمخابز اليوم الأربعاء، تشغيل مخبز مارلياس الآلي ‏في مدينة طرطوس، عقب استكمال أعمال إعادة تأهيله.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد ‏الوهاب السفر في تصريح لمراسلة سانا، أن عمال التأهيل شملت استبدال ‏خطوط الإنتاج والآلات، وتحديث المبنى الداخلي، بما في ذلك تركيب خطي ‏إنتاج جديدين، لتصل الطاقة الإنتاجية للمخبز إلى نحو 14 طناً يومياً.‏

وأشار السفر إلى أن افتتاح المخبز يأتي ضمن سلسلة تعمل المؤسسة ‏السورية للمخابز على إعادة تأهيلها بدعم من برنامج الأغذية العالمي، وذلك ‏بهدف تطوير البنية التحتية للمخابز ورفع كفاءتها الإنتاجية‎.‎

وبين أن المديرية ستتابع عمل المخبز لمراقبة جودة الرغيف، وكفاءة ‏الإنتاج، وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ‏ستشهد افتتاح مخابز أخرى بعد إعادة تأهيلها في طرطوس وعدد من مناطق ‏الساحل.‏

تلبية احتياجات المواطنين

بدوره، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في طرطوس عامر ‏كيالي، أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الرغيف ‏وفق أفضل المواصفات الفنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مدينة ‏طرطوس والقرى والمناطق المجاورة، ويخفف الضغط عن المخابز الأخرى ‏في المحافظة‎.‎

من جانبه، رأى المواطن محمد بيشاني أن تشغيل المخبز سيسهم في تقليل ‏الازدحام على المخابز الأخرى، فضلاً عن تقديم الخبز بجودة أفضل‎.‎

وكانت المؤسسة السورية للمخابز أعلنت تنفيذ أكثر من 100 مشروع لدعم ‏وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من عام ‌‏2026، ضمن خطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، ورفع الطاقة الإنتاجية، ‏وتحسين جودة الرغيف، وتعزيز الأمن الغذائي.‏