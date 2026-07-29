إعادة تشغيل مخبز مارلياس الآلي في طرطوس بطاقة إنتاجية 14 طناً يومياً

طرطوس-سانا
أعادت المؤسسة السورية للمخابز اليوم الأربعاء، تشغيل مخبز مارلياس الآلي في مدينة طرطوس، عقب استكمال أعمال إعادة تأهيله.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لمراسلة سانا، أن عمال التأهيل شملت استبدال خطوط الإنتاج والآلات، وتحديث المبنى الداخلي، بما في ذلك تركيب خطي إنتاج جديدين، لتصل الطاقة الإنتاجية للمخبز إلى نحو 14 طناً يومياً.
وأشار السفر إلى أن افتتاح المخبز يأتي ضمن سلسلة تعمل المؤسسة السورية للمخابز على إعادة تأهيلها بدعم من برنامج الأغذية العالمي، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية للمخابز ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وبين أن المديرية ستتابع عمل المخبز لمراقبة جودة الرغيف، وكفاءة الإنتاج، وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مخابز أخرى بعد إعادة تأهيلها في طرطوس وعدد من مناطق الساحل.
تلبية احتياجات المواطنين
بدوره، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في طرطوس عامر كيالي، أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الرغيف وفق أفضل المواصفات الفنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في مدينة طرطوس والقرى والمناطق المجاورة، ويخفف الضغط عن المخابز الأخرى في المحافظة.
من جانبه، رأى المواطن محمد بيشاني أن تشغيل المخبز سيسهم في تقليل الازدحام على المخابز الأخرى، فضلاً عن تقديم الخبز بجودة أفضل.
وكانت المؤسسة السورية للمخابز أعلنت تنفيذ أكثر من 100 مشروع لدعم وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن خطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة الرغيف، وتعزيز الأمن الغذائي.