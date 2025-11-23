ورشات مياه دمشق تعيد الاستقرار لشبكة كفرسوسة بعد معالجة تلوث طارئ

دمشق-سانا

أنهت ورشات الطوارئ التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها أعمال معالجة التلوث الحاصل في شبكة مياه منطقة كفرسوسة، بعد استجابتها بشكل فوري للشكاوى الواردة من أهالي المنطقة حول انبعاث رائحة غير طبيعية في مياه الشرب.

وأوضحت المؤسسة في صفحتها على منصة فيسبوك، أن ورشات الطوارئ التابعة لها نفذت، بالتعاون مع الشركة العامة للصرف الصحي، أعمال حفريات للكشف عن مصادر التسريب، وتم استبدال ثلاث وصلات تالفة في شبكة المياه، إضافة إلى تسليك وتنظيف شبكة الصرف الصحي في الموقع ذاته، ما ساهم في إزالة مسببات التلوث وإعادة الوضع المائي إلى طبيعته.

وأكدت المؤسسة أن فرقها الفنية تواصل مراقبة الشبكة بشكل مستمر، لضمان عدم تكرار أي حالة تلوث، والحفاظ على وصول مياه سليمة وآمنة للمواطنين.

وتشير المؤسسة إلى استعداد ورشاتها للتدخل الفوري على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ في شبكات المياه، مؤكدة استمرارها في تحسين موثوقية الخدمة وتأمين مياه نظيفة وآمنة لجميع المشتركين.

