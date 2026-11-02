منصة «كلايم ويب» تعزز منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر في سوريا

دمشق-سانا

تسهم منصة (كلايم ويب) الوطنية في تطوير منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر ‏في سوريا، من خلال توفير خدمات رقمية لنشر المعلومات الجوية والمناخية وإصدار ‏التحذيرات الرسمية، بما يعزز استعداد المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية ‏للمخاطر والحد من آثار الكوارث.‏

وأوضح رئيس قسم الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد ‏دياب، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الوزارة شغّلت المنصة على المخدمات ‏الوطنية التابعة لها، لتكون إحدى الأدوات الرقمية الأساسية في إدارة التحذيرات ‏ونشرها، وربط عمليات رصد الأخطار وتحليلها بقنوات متعددة لإيصال المعلومات ‏إلى المواطنين والجهات المعنية.‏

الإطار القانوني وتشغيل المنصة

بيّن دياب أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هي الجهة الوطنية المختصة بإصدار ‏التحذيرات الرسمية بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية.‏

وأشار إلى أن الوزارة استكملت خلال نيسان 2026 إجراءات تسجيلها في سجل ‏سلطات إصدار التحذيرات (‏RAA‏) التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ‌‏(‏WMO‏)، كما جرى اعتماد منصة (كلايم ويب) من قبل الأمانة العامة بتاريخ ‌‏5/5/2026.‏

وهي منصة مفتوحة المصدر، وطُوّرت بدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ‏وبالتعاون مع برنامج ‏NORCAP‏ التابع للمجلس النرويجي للاجئين، بما يعزز ‏استضافة البيانات محلياً واستدامة تشغيل الخدمات الرقمية.‏

خدمات التحذير والنشرات الجوية

أشار دياب إلى أن المنصة تعتمد البروتوكول الدولي الموحد للتنبيه (‏CAP‏) بما يوفر ‏أساساً تقنياً لتبادلها مع المنصات والشركاء الدوليين، وتتيح إصدار تحذيرات متعددة ‏المخاطر، تشمل الأحوال الجوية الشديدة والسيول والفيضانات وموجات الحر والبرد ‏والرياح الشديدة والعواصف الغبارية، وتتضمن معلومات عن نوع الخطر ومستوى ‏شدته وموقعه الجغرافي والفترة الزمنية المتوقعة وتأثيراته المحتملة والإجراءات ‏الوقائية.‏

وأضاف أنها توفر خرائط تفاعلية لتحديد المناطق المعرضة للأخطار ونطاق تأثيرها، ‏إلى جانب النشرات الجوية اليومية والأسبوعية والشهرية الصادرة عن المركز الوطني ‏للأرصاد الجوية، والإشعارات الملاحية والبحرية ومنتجات هيئة الاستشعار عن بعد ‏لتوقع حرائق الغابات، إضافة إلى حالة البحر وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح ‏واتجاهها ومدى الرؤية الأفقية.‏

كما أن المنصة توفر واجهات استخدام باللغات العربية والإنكليزية والكردية ‌‏(الكرمانجية)، وتدعم إعداد رسائل التحذير بلغات متعددة، بما يعزز وصول ‏المعلومات إلى مختلف شرائح المجتمع.

مستويات الخطورة والتنسيق المؤسسي

أوضح دياب أن المنصة تعتمد نظاماً لونياً لتوضيح مستويات الخطورة، إذ يشير اللون ‏الأزرق السماوي إلى التأثيرات الطفيفة جداً، والأصفر إلى التأثيرات المحدودة، ‏والبرتقالي إلى التأثيرات الشديدة، فيما يشير الأحمر إلى التأثيرات البالغة الشدة التي قد ‏تشمل خسائر بشرية أو مادية كبيرة، مؤكداً ضرورة قراءة تفاصيل التحذير ‏والتعليمات المرافقة له وعدم الاعتماد على اللون وحده.‏

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالأرصاد الجوية ‏والموارد المائية والسدود والصحة والزراعة والبيئة والطاقة والمخاطر الزلزالية ‏والإشعاعية والكيميائية، من خلال تسمية نقاط اتصال فنية تتولى تقييم المخاطر ‏وتزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة واقتراح التحذيرات.‏

وأكد أن هذا التنظيم يفصل بين المسؤولية الفنية عن تقييم الخطر واقتراح التحذير، ‏ومسؤولية تنسيق التحذيرات الرسمية واعتمادها ونشرها، بما يعزز دقتها وموثوقيتها ‏ويحد من تضارب المعلومات.‏

النشر المجتمعي والتكامل الدولي

لفت دياب إلى أن المنصة تتيح مشاركة التحذيرات عبر منصات فيسبوك وإكس ‏وتليغرام وواتساب، بما يوسع نطاق انتشارها ويعزز دور المواطنين في إيصال ‏المعلومات الموثوقة، ولا سيما في المناطق المعرضة للأخطار.‏

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال التكامل الفني مع خدمات ‏Google Public ‎Alerts، بهدف إتاحة التحذيرات السورية عبر خدمات ‏Google، بما فيها الخرائط ‏ومحركات البحث، بعد استكمال متطلبات التفعيل، إضافة إلى تطوير قنوات النشر ‏عبر الرسائل النصية القصيرة (‏SMS‏) وتقنية البث الخلوي (‏Cell Broadcast‏)، ‏بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعي الاتصالات والإعلام.‏

الانتقال نحو الإنذار القائم على الأثر

أكد دياب أن الوزارة تسعى إلى تطوير الإنذار المبكر القائم على الأثر، بحيث لا ‏يقتصر على التنبؤ بالظواهر الطبيعية، بل يشمل تقييم تأثيراتها المحتملة على السكان ‏والممتلكات والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل تقدير احتمالات تشكل السيول ‏وتأثر الطرق والمناطق السكنية والمخيمات والمنشآت الحيوية نتيجة الهطولات ‏المطرية الغزيرة.‏

وبيّن أن هذا النهج يساعد على اتخاذ تدابير استباقية وتوجيه الموارد نحو المناطق ‏والفئات الأكثر عرضة للخطر، ويدعم تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر ‏للجميع (‏EW4All‏) “‏

وأوضح دياب أن خدمات المنصة متاحة عبر الروابط التالية:‏

الموقع الرئيسي.

تغذية التحذيرات وفق بروتوكول ‏CAP

خريطة التحذيرات التفاعلية.

النشرة الجوية اليومية.

الخدمات/النشرة-الجوية-‏اليومية.

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