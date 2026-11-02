منصة «كلايم ويب» تعزز منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر في سوريا

دمشق-سانا
تسهم منصة (كلايم ويب) الوطنية في تطوير منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر في سوريا، من خلال توفير خدمات رقمية لنشر المعلومات الجوية والمناخية وإصدار التحذيرات الرسمية، بما يعزز استعداد المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية للمخاطر والحد من آثار الكوارث.
وأوضح رئيس قسم الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد دياب، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الوزارة شغّلت المنصة على المخدمات الوطنية التابعة لها، لتكون إحدى الأدوات الرقمية الأساسية في إدارة التحذيرات ونشرها، وربط عمليات رصد الأخطار وتحليلها بقنوات متعددة لإيصال المعلومات إلى المواطنين والجهات المعنية.
الإطار القانوني وتشغيل المنصة
بيّن دياب أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هي الجهة الوطنية المختصة بإصدار التحذيرات الرسمية بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة استكملت خلال نيسان 2026 إجراءات تسجيلها في سجل سلطات إصدار التحذيرات (RAA) التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، كما جرى اعتماد منصة (كلايم ويب) من قبل الأمانة العامة بتاريخ 5/5/2026.
وهي منصة مفتوحة المصدر، وطُوّرت بدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبالتعاون مع برنامج NORCAP التابع للمجلس النرويجي للاجئين، بما يعزز استضافة البيانات محلياً واستدامة تشغيل الخدمات الرقمية.
خدمات التحذير والنشرات الجوية
أشار دياب إلى أن المنصة تعتمد البروتوكول الدولي الموحد للتنبيه (CAP) بما يوفر أساساً تقنياً لتبادلها مع المنصات والشركاء الدوليين، وتتيح إصدار تحذيرات متعددة المخاطر، تشمل الأحوال الجوية الشديدة والسيول والفيضانات وموجات الحر والبرد والرياح الشديدة والعواصف الغبارية، وتتضمن معلومات عن نوع الخطر ومستوى شدته وموقعه الجغرافي والفترة الزمنية المتوقعة وتأثيراته المحتملة والإجراءات الوقائية.
وأضاف أنها توفر خرائط تفاعلية لتحديد المناطق المعرضة للأخطار ونطاق تأثيرها، إلى جانب النشرات الجوية اليومية والأسبوعية والشهرية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، والإشعارات الملاحية والبحرية ومنتجات هيئة الاستشعار عن بعد لتوقع حرائق الغابات، إضافة إلى حالة البحر وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح واتجاهها ومدى الرؤية الأفقية.
كما أن المنصة توفر واجهات استخدام باللغات العربية والإنكليزية والكردية (الكرمانجية)، وتدعم إعداد رسائل التحذير بلغات متعددة، بما يعزز وصول المعلومات إلى مختلف شرائح المجتمع.
مستويات الخطورة والتنسيق المؤسسي
أوضح دياب أن المنصة تعتمد نظاماً لونياً لتوضيح مستويات الخطورة، إذ يشير اللون الأزرق السماوي إلى التأثيرات الطفيفة جداً، والأصفر إلى التأثيرات المحدودة، والبرتقالي إلى التأثيرات الشديدة، فيما يشير الأحمر إلى التأثيرات البالغة الشدة التي قد تشمل خسائر بشرية أو مادية كبيرة، مؤكداً ضرورة قراءة تفاصيل التحذير والتعليمات المرافقة له وعدم الاعتماد على اللون وحده.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بالأرصاد الجوية والموارد المائية والسدود والصحة والزراعة والبيئة والطاقة والمخاطر الزلزالية والإشعاعية والكيميائية، من خلال تسمية نقاط اتصال فنية تتولى تقييم المخاطر وتزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة واقتراح التحذيرات.
وأكد أن هذا التنظيم يفصل بين المسؤولية الفنية عن تقييم الخطر واقتراح التحذير، ومسؤولية تنسيق التحذيرات الرسمية واعتمادها ونشرها، بما يعزز دقتها وموثوقيتها ويحد من تضارب المعلومات.
النشر المجتمعي والتكامل الدولي
لفت دياب إلى أن المنصة تتيح مشاركة التحذيرات عبر منصات فيسبوك وإكس وتليغرام وواتساب، بما يوسع نطاق انتشارها ويعزز دور المواطنين في إيصال المعلومات الموثوقة، ولا سيما في المناطق المعرضة للأخطار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال التكامل الفني مع خدمات Google Public Alerts، بهدف إتاحة التحذيرات السورية عبر خدمات Google، بما فيها الخرائط ومحركات البحث، بعد استكمال متطلبات التفعيل، إضافة إلى تطوير قنوات النشر عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) وتقنية البث الخلوي (Cell Broadcast)، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاعي الاتصالات والإعلام.
الانتقال نحو الإنذار القائم على الأثر
أكد دياب أن الوزارة تسعى إلى تطوير الإنذار المبكر القائم على الأثر، بحيث لا يقتصر على التنبؤ بالظواهر الطبيعية، بل يشمل تقييم تأثيراتها المحتملة على السكان والممتلكات والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل تقدير احتمالات تشكل السيول وتأثر الطرق والمناطق السكنية والمخيمات والمنشآت الحيوية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة.
وبيّن أن هذا النهج يساعد على اتخاذ تدابير استباقية وتوجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر عرضة للخطر، ويدعم تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع (EW4All) “
وأوضح دياب أن خدمات المنصة متاحة عبر الروابط التالية:
الموقع الرئيسي.
تغذية التحذيرات وفق بروتوكول CAP
خريطة التحذيرات التفاعلية.
الخدمات/النشرة-الجوية-اليومية.