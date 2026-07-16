سوريا وألمانيا توقعان اتفاقية تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي

دمشق-سانا
وقعت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا ووزارة الخارجية في ألمانيا الاتحادية، اليوم الخميس، اتفاقية تشكيل اللجنة السورية–الألمانية المشتركة، في خطوة تؤسس لتنظيم التعاون الدائم بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومثّل سوريا في مراسم التوقيع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما مثل الجانب الألماني وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية غيزا أندرياس فون غاير، وذلك في قصر تشرين بدمشق.
وعقدت اللجنة السورية-الألمانية جلستها الافتتاحية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدولة في الخارجية الألمانية، وبمشاركة مسؤولين ومختصين من الجانبين، لبحث سبل تطوير التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.
وتضطلع اللجنة بدور محوري في تنسيق التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ التفاهمات في مجالات التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، والاستثمار، والطاقة، والنقل، والطيران المدني، والعدالة الانتقالية، والمفقودين، ومعالجة ملف اللاجئين.
ويجسد إطلاق اللجنة توجّه سوريا نحو بناء شراكات دولية مؤسسية تنطلق من أولوياتها الوطنية، وتضمن استدامة التعاون وتحقيق المصالح المتبادلة، بما يخدم تطلعات الشعبين السوري والألماني.
وكان الرئيس أحمد الشرع أجرى في الـ 29 من آذار الماضي زيارة رسمية، برفقة وفد وزاري، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، التقى خلالها على مدى يومين كبار المسؤولين الألمانيين، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى عقد اجتماع مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية على طاولة مستديرة، ولقائه الجالية السورية في ألمانيا، وتخلل هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مجالي الطاقة والنقل الجوي.