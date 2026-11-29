اليوم الثالث للعملية.. قوات “ردع العدوان” تدخل حلب وسط انهيار قوات النظام البائد وتراجع الدور الرو تاريخ النشر: 2026/11/29 11:41 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/29 11:41 صباحًا اليوم الثالث للعملية.. قوات “ردع العدوان” تدخل حلب وسط انهيار قوات النظام البائد وتراجع الدور الروسي. تكبيرات النصر في المسجد العمري بدرعا قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا شبكة مجالس الأعمال السورية تتوسع لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات وتعزيز الشراكات مشاركون في مؤتمر عام على التحرير: أهمية بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الجيش والأمن عمرة شاملة لمصفاة بانياس لرفع جاهزيتها وإنقاذ الإنتاج ملتقى سوريا للسفر 2026.. فرص استثمار وشراكات سياحية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الثالث لعملية ردع العدواناليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل آخر الأخبار المحافظاتحماةمحليات جاهزية إسعافية وخطط استجابة ميدانية في حماة لمواكبة احتفالات التحرير انفوغراف افتتاح مركزين في طيبة الإمام بريف حماة.. خطوة لتعزيز التعافي المجتمعي وتمكين النساء والشباب والأطفال دولي غوتيريش يدعو إلى التحقيق في مقتل موظفين من أطباء بلا حدود بقطاع غزة