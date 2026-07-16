سوريا وألمانيا توقعان الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين

0005 سوريا وألمانيا توقعان الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين

دمشق-سانا

وقّعت سوريا وألمانيا اليوم الخميس، الاتفاقية النهائية للنقل الجوي بين البلدين، وذلك في قصر تشرين في دمشق.

ومثّل سوريا في مراسم التوقيع معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي، فيما مثّل الجانب الألماني وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية غيزا أندرياس فون غاير.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لما أُنجز بموجب الإعلان المشترك للنوايا الذي وقّعه البلدان في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 30 آذار 2026.

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وتُرسّخ الاتفاقية الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات الجوية بين البلدين، وتمهّد للانتقال إلى المرحلة التنفيذية، التي تشمل استكمال الإجراءات التشغيلية بين سلطات الطيران المدني في الجانبين، وتعيين النواقل الجوية، وتنظيم حقوق النقل الجوي والترددات، وإصدار التراخيص، والموافقات التشغيلية، واستكمال المتطلبات الفنية والأمنية اللازمة لبدء تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.

تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة

كما وقعت اليوم سوريا وألمانيا، إعلان ‏تشكيل اللجنة السورية-الألمانية المشتركة، كخطوة رسمية تؤسس لتنظيم تعاون دائم ‏بين ‏البلدين، وتعزز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام ‌‏المتبادل.‏

وتضطلع اللجنة السورية الألمانية المشتركة بدور محوري في تنسيق التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ ‌‏التفاهمات في مجالات التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، والاستثمار، ‌‏والطاقة، والنقل، والطيران المدني، والعدالة الانتقالية، والمفقودين، ومعالجة ملف اللاجئين.‏

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