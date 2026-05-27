السيدة لطيفة الدروبي تلتقي مديرة مدرسة بريف إدلب تقديراً لصمودها ومبادراتها ‏المجتمعية

إدلب-سانا



التقت عقيلة فخامة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي،‎ ‎اليوم الأربعاء، سميرة ‏القدور مديرة مدرسة في ريف إدلب، ‌‏تقديراً لعطائها ومبادراتها الطيبة، وتحيةً ‌‏لصمودها الذي بات مضرب المثل.‏



وعرفت القدور- وهي أم شهيد – بمبادراتها الاجتماعية والتربوية، وبكونها رمزاً للصمود والعمل المدني النسائي، وقد ‌‏رافقت الحراك الشعبي منذ بداياته، وفتحت منزلها لاستقبال الجرحى قبل أن يهجّرها النظام البائد إلى مخيمات الشمال‎.‎



وعقب التحرير، عادت القدور إلى كفرنبل في نهاية عام 2024، لتطلق مبادرات تعليمية وتنموية، كان أبرزها ترميم مدرسة بمشاركة نساء البلدة، ما أسهم في تعيينها مديرةً لها وعودة العديد من الأسر إلى البلدة. ‏



ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص عقيلة الرئيس أحمد الشرع على دعم النساء الفاعلات وتشجيع المبادرات المجتمعية‎.‎