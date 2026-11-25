واشنطن -سانا



كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين والاتحاد الأوروبي وأكثر من 12 اقتصاداً آخر، لتعويض الرسوم السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية.



وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات الجديدة تستهدف دولاً تتهمها واشنطن بدعم صناعاتها المحلية حكومياً، بما يمنحها مزايا تنافسية على حساب الشركات الأمريكية.



ويستعد مكتب الممثل التجاري الأمريكي لاستكمال تحقيق بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح فرض رسوم أحادية على ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث الإدارة الأمريكية عن أساس قانوني جديد للرسوم، وسط مخاوف من اتساع التوترات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على التجارة العالمية.



يشار إلى أن المادة 301 تمنح الإدارة الأمريكية صلاحية اتخاذ إجراءات تجارية ضد ممارسات أجنبية تعتبرها ضارة بالصناعة الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية.