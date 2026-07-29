عودة 94 عائلة من مخيمات إدلب إلى كفرنبودة ضمن برنامج العودة الطوعية

إدلب-سانا

انطلقت اليوم الأربعاء قافلة عودة طوعية جديدة من مخيمات النزوح في محافظة إدلب باتجاه بلدة كفرنبودة في ريف حماة، تضم 94 عائلة وذلك بإشراف المحافظة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وتنظيم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمتي مزن، والهلال الأحمر العربي السوري، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مسؤول تنسيق وإدارة قطاع المخيمات في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مناف حمام، أن القافلة تأتي ضمن برامج العودة الطوعية التي تنفذها المفوضية بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة، لتسهيل عملية العودة من خلال تأمين آليات لنقل العائلات مع متاعهم، إلى جانب توزيع مواد إغاثية غير غذائية، بما يضمن عودة آمنة وكريمة، مشيراً إلى أهمية تأمين المتطلبات الأساسية للعائدين لضمان استقرارهم.\

خطة لعودة 700 عائلة قريباً

من جانبه أشار مدير الدائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل محمد باكير في تصريح مماثل، إلى أن المديرية عملت على تسهيل إجراءات التسجيل والنقل، بهدف تشجيع الأسر على العودة إلى مناطقها وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، لافتاً إلى استمرار تأمين عودة نحو 700 عائلة باتجاه ريفي حماة وإدلب بداية الأسبوع القادم، بمعدل 100 أسرة يومياً، حتى الانتهاء من تسيير جميع القوافل.

بدوره عبّر محمد عبد الله قاسم، أحد العائدين من مخيمات الشمال إلى مدينة كفرنبودة عن سعادته بالعودة إلى بلدته بعد 14 عاماً من التهجير القسري، كانت مليئة بالقسوة والمعاناة والقهر، واستشهد 5 أشخاص من عائلته خلالها بسبب جرائم النظام البائد، مؤكداً أن توافر المساعدات والدعم أسهم بشكل حاسم في اتخاذ قرار العودة.

وكانت 314 عائلة عادت في 21 تموز الجاري من مخيمات الشمال إلى مناطقها ‏الأصلية بريف إدلب الجنوبي ومحافظة حماة‏، وذلك في إطار خطة دعم العودة الطوعية ‏للأهالي، وتعزيز استقرارهم في مناطقهم التي هجروا منها خلال سنوات ‏الثورة السورية.‏













