لاهاي-سانا

عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح اجتماعاً مع ممثلي الدول الأعضاء في فريق عمل «أنفاس الحرية» الذي ترأسه سوريا، بمشاركة الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وحضور المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة محمد كتوب، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في لاهاي.

وأكد الصالح خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، التزام سوريا بإزالة إرث الأسلحة الكيميائية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لبناء قدرات وطنية مستدامة، ووضع خارطة طريق وفق جدول زمني محدد لإغلاق الملف، مثمناً دعم الدول المشاركة في الفريق، ولا سيما الدعم السياسي الذي تقدمه دولة قطر.



واستعرض الصالح المخاطر التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية على المواقع والمنشآت والفرق الوطنية والأدلة المرتبطة بالملف الكيميائي، داعياً إلى توفير الدعم السياسي لوقف هذه الاعتداءات التي تستنزف الموارد الوطنية وتعرقل جهود معالجة الملف.



يشار إلى أن فريق عمل «أنفاس الحرية» هو إطار تنسيق دولي بقيادة سوريا، أُطلق في 19 آذار 2026، بهدف المساعدة في تحديد ما تبقى من عناصر برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد، وتأمينها ونقلها وتدميرها، تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتحقق منها.