إصدار قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية ‏التالفة في زملكا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا ‏

أصدرت مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق قرارات ‏إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في المنطقة ‏العقارية زملكا التابعة لمنطقة عربين الإدارية، وتشمل عدداً ‏من العقارات والمقاسم والملاحق في المنطقة.‏

ودعت المديرية العامة للمصالح العقارية في منشور على ‏فيسبوك اليوم الأحد، المواطنين إلى متابعة حسابات المديرية ‏للاطلاع على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتبدأ بعدها ‏مدة 15يوماً لاستئناف القرارات أمام محكمة بداية المحل ‏العقاري.‏

وبينت المديرية أنه يمكن الاطلاع على جداول العقارات ‏ومضمون القرارات عبر زيارة الرابط الإلكتروني المخصص https://recon.gdca.gov.sy/ ‏، أو مراجعة دائرة المصالح العقارية ‏في عربين.‏

يشار إلى أن إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة ‏هي عملية تقوم بها الجهات الحكومية المختصة (مثل مديرية ‏المصالح العقارية) لإعادة إنشاء وإصدار بديل رسمي موثوق ‏للصحيفة أو الوثيقة العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان.‏