إصدار قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية ‏التالفة في زملكا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أصدرت مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في المنطقة العقارية زملكا التابعة لمنطقة عربين الإدارية، وتشمل عدداً من العقارات والمقاسم والملاحق في المنطقة.
ودعت المديرية العامة للمصالح العقارية في منشور على فيسبوك اليوم الأحد، المواطنين إلى متابعة حسابات المديرية للاطلاع على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتبدأ بعدها مدة 15يوماً لاستئناف القرارات أمام محكمة بداية المحل العقاري.
وبينت المديرية أنه يمكن الاطلاع على جداول العقارات ومضمون القرارات عبر زيارة الرابط الإلكتروني المخصص https://recon.gdca.gov.sy/ ، أو مراجعة دائرة المصالح العقارية في عربين.
يشار إلى أن إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة هي عملية تقوم بها الجهات الحكومية المختصة (مثل مديرية المصالح العقارية) لإعادة إنشاء وإصدار بديل رسمي موثوق للصحيفة أو الوثيقة العقارية التي تعرضت للتلف أو الفقدان.